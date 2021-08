Osimhen squalificato, salterà il big match Napoli- Juve

Pesante decisione del giudice sportivo: Osimhen squalificato per due giornate più multa. Punito duramente il violento gesto del calciatore del Napoli ai danni dell’avversario del Venezia. Con due giornate di squalifica Osimhen salterà il match con la Juventus. Il club partenopeo farà ricorso.

La decisione del giudice sportivo: Osimhen squalificato

Il giudice sportivo ha deciso la squalifica di due giornate più una multa di 5 mila euro per Osimhen. Il giocatore del Napoli durante la partita contro il Venezia ha colpito violentemente il volto di Heymans Daan del Venezia. Rosso diretto dell’arbitro. Ora arriva la decisione: Osimhen squalificato per due giornate. Nella nota del giudice sportivo si legge: “Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di 5 mila euro per Victor James Osimhen (Napoli) per aver colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco“. Il Napoli ha annunciato che farà ricorso.

Il calciatore partenopeo, quindi, salterà la seconda giornata di Serie A, con la partita di domenica contro il Genoa, ma soprattutto non giocherà la partita contro la Juventus. Il big match contro i bianconeri è in programma a settembre dopo la sosta delle nazionali.

Altri squalificati di una giornata sono: Dragowski della Fiorentina, Veloso del Verona, Strandberg della Salernitana, Zaniolo della Roma e due giocatori del Bologna: Schouten e Soriano.