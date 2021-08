Padova: buona la prima per la squadra di Pavanel. Battuto il Renate

La partita

La contesa è arbitrata dal signor Ricci di Firenze. Solo panchina per il neoacquisto biancoscudato Antonio Donnarumma. In porta va Vannucchi. Trascorrono appena tre minuti e la squadra ospite si porta già in avanti con Chiricò, che rientra sul sinistro e fulmina il portiere Drago. Il Padova cerca subito il raddoppio al 18′, ma Ronaldo coglie la traversa. Il Renate si va vivo sei minuti dopo ma Vannucchi controlla agevolmente il tiro di Marano. Lo stesso Vannucchi si ripete al 31′ su una velenosa conclusione di Celeghin: la squadra di Parravicini dimostra di esserci. Al 49′ il Padova chiude di fatto la gara, con lo stesso Chiricò che infila Drago con una punizione magistrale che si infila nel “sette “. Trascorrono solo sette minuti e la squadra ospite fa tris: a segnare è Della Latta con un magnifico colpo di testa in tuffo. Per altre due volte il Padova sfiora la quarta marcatura, senza riuscirvi. Al 72′ arriva l’ultima occasione della gara: è nei piedi di Galluppini che cerca la rete che accorcerebbe le distanze, ma Vannucchi para. Finisce così 3-0 per il Padova: un ottimo inizio.

Il Futuro

Sicuramente è stato un inizio scintillante per il Padova, che guarda con maggiore fiducia al prosieguo del campionato, anche se i primi bilanci si potranno fare più in là, dopo un discreto numero di gare. Domenica 4 settembre, alle ore 17.30, la squadra di Pavanel debutta in casa con la Pergolettese, che oggi, domenica 29 agosto, ospiterà la Juventus under 23 per la prima gara di campionato. Domenica 12 settembre, alle ore 20.30, il Padova sarà di scena a Legnago. Un inizio apparentemente abbordabile per la squadra biancoscudata, che però dovrà sempre tenere presente l’epilogo della stagione precedente, onde evitare di sottovalutare qualsiasi avversario.