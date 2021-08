Roma-Fiorentina: quella volta che….i precedenti

Un precedente tra Roma e Fiorentina è datato 8 aprile 1990. E’ la stagione che porta al mondiale italiano, con l’attesa del pubblico che sale vertiginosamente. La squadra giallorossa è allenata da Gigi Radice (prima ed unica stagione in giallorosso: nel settembre 1991 invece verrà ingaggiato proprio dalla Fiorentina)ed è sesta in campionato. E’ una rosa di tutto rispetto, con tre giocatori dello scudetto del 1983: Tancredi, Nela e Conti. Oltre a loro, i tedeschi Berthold e Voller, il regista Giannini e la punta Rizzitelli. I punti sono 36 e nel turno precedente i giallorossi hanno nettamente sconfitto il Verona per 5-2.

La Fiorentina invece, non naviga in ottime acque: le stelle Baggio e Dunga paiono non bastare per una squadra col rendimento a due facce: brillante in Coppa Uefa ma molto deludente in campionato. I viola sono terz’ultimi in classifica a quota 23, pur essendo insieme a Cesena, Cremonese ed Udinese. Nappi, Buso e gli altri danno il massimo, ma spesso gli sforzi paiono essere vani. La squadra toscana ha appena cambiato allenatore: all’ esonerato Bruno Giorgi è subentrato Francesco Graziani, al suo debutto come allenatore ed ex punta viola dal 1981 al 1983. La Fiorentina è reduce dallo scialbo 0-0 con i bianconeri romagnoli.

La partita

A Roma c’è un bel sole primaverile. Per Graziani è un debutto di lusso: affronta la squadra dove giocò per tre stagioni, dal 1983 al 1986. Teatro della sfida è lo stadio Flaminio. Tributo molto sentito anche per Gigi Radice, che allenò proprio Graziani nel fantastico Torino che vinse lo scudetto nel 1976. Un altro ex si trova sulla sponda viola: è Roberto Pruzzo: il celebre “Rey di Crocefieschi ” ha giocato dal 1978 al 1988 alla Roma: dopo questa esperienza ha giocato a Firenze nella stagione 88-89 segnando la rete nello spareggio Uefa proprio alla Roma. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è rimasto nel capoluogo toscano come dirigente accompagnatore. In casa viola tiene banco la questione inerente al passaggio di proprietà tra la famiglia Pontello e la famiglia Cecchi Gori. Interpellato ai microfoni, il produttore cinematografico Mario Cecchi Gori sembra essere pessimista sul suo rilevare la società viola.

Passando al campo, la parte del leone, nella prima parte di gara, la svolge Rudi Voller, ma le conclusioni maggiormente insidiose arrivano da calci di punizione: prima il grande Tancredi devia alla propria destra un missile di Kubik e poco dopo Landucci fa lo stesso su Bruno Conti. Avviene poi un episodio curioso: l’espulsione, da parte dell’arbitro Lo Bello di Siracusa, di medico e massaggiatore della Fiorentina, entrati improvvidamente in campo, a giudizio del direttore di gara. La prima frazione di gara si chiude con una traversa colta da Kubik.

Nella ripresa Tempestilli tenta la conclusione da ottima posizione, ma il portiere viola, ancora una volta, si oppone alla grande. Al 64′ Berthold atterra in area Baggio e l’arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore. Giannini protesta e viene espulso. Tira Baggio ma Tancredi si accartoccia e blocca la sfera: per il fantasista di Caldogno è il primo errore dopo 16 trasformazioni consecutive. Finisce così 0-0 ed è un risultato che tutto sommato sta bene ad entrambe le compagini. La Roma terminerà il campionato sesta a quota 41, tornando in Europa dopo una sola stagione di stop mentre la Fiorentina terminerà dodicesima a quota 28, perdendo la finale di Coppa Uefa con la Juventus.

Tabellino della gara

Stadio Flaminio di Roma

8 Aprile 1990, ore 15.30

Roma-Fiorentina 0-0

Roma: Tancredi, Berthold, Nela, Gerolin, Tempestilli, Comi, Conti

(68′ Desideri), Di Mauro, Voller, Giannini, Rizzitelli.

A disposizione: Tontini, Pellegrini, Piacentini, Baldieri

Allenatore: Radice

Fiorentina: Landucci, Malusci, Dell’Oglio, Dunga, Pioli, Battistini, Nappi,

Kubik, Buso (88′ Pin), Baggio, Di Chiara (61′ Callegari).

Allenatore: Graziani

A disposizione: Pellicanò, Iachini, Banchelli

Arbitro: Lo Bello di Siracusa

Angoli: 8-4 per la Roma

Ammoniti: Nela, Landucci, Gerolin

Espulsi: Giannini al 64′ per proteste

Note: al 64′ Tancredi para un rigore a Baggio