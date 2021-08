Serie A, le probabili formazioni della 1^a giornata

Torna la Serie A, la prima giornata di campionato 2021-22 prenderà il via sabato 21 agosto. Il primo match sarà quello dei Campioni d’Italia in carica, l‘Inter, contro il Genoa, alle ore 18.30. L’ultima partita della prima giornata verrà disputata nella serata di lunedì 23 agosto: Sampdoria-Milan, ore 20.45. Le nuove arrivate dalla serie cadetta: Empoli, Salerninata e Venezia, debutteranno, rispettivamente, contro Lazio, Bologna e Napoli. Ma vediamo per la Serie A le probabili formazioni della prima giornata di campionato.

Inter-Genoa sabato 21 agosto 2021 ore 18.30

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmina, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. Indisponibili: Gagliardini, Sanchez, Eriksen. Squalificati: Martinez. All. Inzaghi

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Vanheudsen, Masiello; Sabelli, Badelj, Sturaro, Criscito; Herani; Ekuban, Buksa. Indisponibili: Radovanovic, Destro. Squalificati: Bani, Behrami. All. Ballardini.

Hellas Verona-Sassuolo sabato 21 agosto 2021 ore 18.30

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Checcherini, Dawidowwicz; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Indisponibili: Lasagna. Squalificati: -. All. Di Francesco.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chirihes, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. Indisponibili: Obiang, Bourabia, Berardi. Squalificati: Kyriakopoulos. All. Dionisi.

Empoli-Lazio, sabato 21 agosto 2021 ore 20,45

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Mancuso, La Mantia. Insisponibili: Parisi. Squalificati: – . All. Andreazzoli.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. Insisponibili: – . Squalificati: – . All. Sarri.

Torino-Atalanta, sabato 21 agosto 2021 ore 20,45

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Mandragora, Linetty, Aina; Sanabria, Pjaca; Belotti. Insisponibili: Zaza. Squalificati: – All. Juric.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Mahele, Pessina, Pasalic, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Muriel. Indisponibili: Hateboer, Zapata. Squalificati: Toloi, Freuler, De Roon. All. Gasperini.

Bologna-Salernitana, domenica 22 agosto ore 18.30

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Bonifazi, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. Indisponibili: – . Squalificati: – All. Mihajlovic.

Salernitana (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Zortea, Coulibaly, Capezzi, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. Indisponibili: Viseli. Squalificati: Di Tacchio. All. Castori.

Udinese-Juventus, domenica 22 agosto 2021 ore 18.30

Udinese (4-2-3-1): Silvestri; Molina, Becao, Nuytinck, Samir; Arslan, Walace; Pussetto, Pereyra, Deulofeu; Okaka. Indisponibili: Nestorovski. Squalificati: – All. Gotti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Ronaldo. Indisponibili: Rabiot, Arthur. Squalificati: Mckennie. All. Allegri.

Napoli-Venezia, domenica 21 agosto 2021 ore 20.45

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Zielinski, Politano, Osimhen; Insigne. Indisponibili: Demme, Mertens, Goulham. Squalificati: – . All. Spalletti.

Venezia (4-3-3): Menpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crinigoj, Peretz, Heymans; Sigurdsson, Forte, Johnsen. Indisponibili: Lezzerini. Squalificati: Vacca, Mazzocchi, Aramu, Modolo. All. Zanetti.

Roma-Fiorentina, domenica 22 agosto 2021 ore 20,45

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Indisponibili: Smalling, Spinazzola. Squalificati: -. All. Mourinho.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Indisponibili: Amrabat. Squalificati: -. All. Italiano

Cagliari-Spezia, lunedì 23 agosto 2021 ore 18.30

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Deiola, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Indisponibili: Rog, Faragò. Squalificati: -. All. Semplici

Spezia (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikoloau; Amian, Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Mraz, Gyasi. Indisponibili: Leo Sena. Squalificati: -. All. Thiago Motta.

Sampdoria-Milan, lunedì 23 agosto 2021 ore 20,45

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszinki, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Edkal, Thorsby, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella. Indisponibili: -. Squalificati: -. All. Ranieri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kajer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemakers, Diaz, Rebic; Giroud. Indisponibili: Kessie, Ibrahimovic. Squalificati: -. All. Pioli.