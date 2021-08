Dopo tanta attesa e cinque amichevoli vinte (l’ultima contro l’Ascoli per 2-1), il nuovo Napoli di Spalletti è pronto a debuttare in campionato contro il neopromosso Venezia. Napoli-Venezia si prospetta un match molto interessante in cui la squadra di casa parte con i favori del pronostico, ma dovrà stare attenta alla ‘freschezza’ mentale della compagine in trasferta che non ha nulla da perdere in questa sfida. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su SKY o DAZN? Dove vedere Napoli-Venezia diretta tv e streaming, prima giornata Serie A.

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora

SKY o DAZN? Dove vedere Napoli-Venezia diretta tv e streaming gratis, prima giornata Serie A

Napoli-Venezia, match valido per la prima giornata di Serie A 2021/2022, si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli a partire dalle ore 20.45 di Domenica 22 Agosto 2021. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, che mette a disposizione dei suoi clienti un’applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc, smart tv e tablet. Al termine della trasmissione della sfida tra Napoli e Venezia saranno poi disponibili gli highlights e il match integrale on demand. Per questo match quindi non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv su SKY, Napoli-Venezia è un’esclusiva DAZN

Segui Napoli-Venezia solo su DAZN. Attiva ora