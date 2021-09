Atalanta-Fiorentina: quella volta che….Baggio sbanca Bergamo

Un interessante precedente tra Atalanta e Fiorentina risale alla stagione 1988-89. E’ il 19 marzo del 1989 e siamo alla 22° giornata (quinta di ritorno). La squadra bergamasca è allenata da Emiliano Mondonico (storico tifoso viola) ed annovera tra le sue fila l’ex Renzo Contratto. Davanti, la punta brasiliana Evair, il regista Madonna, lo svedese Prytz e buoni elementi come Bonacina, Stromberg (altro svedese) e Fortunato. I nerazzurri sono reduci dal pari per 1-1 a Bologna e sono quinti in classifica a quota 25. La Fiorentina è allenata dallo svedese Sven Goran Eriksson, ed ha, come punto di riferimento, il fantasista Roberto Baggio. Non solo: accanto a lui la punta Borgonovo, il brasiliano Dunga e come riserva un signore chiamato Roberto Pruzzo. I viola sono reduci dalla sconfitta di Torino (sponda granata) per 1-0 e in classifica occupano la settima posizione, a quota 21 punti.

La partita

L’Atalanta è imbattuta in casa e vuole avvicinarsi all’Europa, dopo la bella esperienza della stagione precedente. Nicolini e soci trovano però un bell’ostacolo nel 35enne portiere viola Giuseppe Pellicanò, sostituto di Landucci, che para tutto. Al 29′ arriva il gol partita: Dunga di esterno serve Baggio che da fuori area fulmina Ferron. Nella ripresa, l’opera viene completata da Pellicanò, che devia in angolo un rigore di Nicolini. Finisce 1-0 per i gigliati che vedono la zona Uefa: l’Atalanta non perdeva in casa dal 22 maggio 1988, in serie B. Unico neo: l’espulsione proprio di Baggio al 65′ per doppia ammonizione. Peccato. A fine anno entrambe le compagini raggiungeranno la sospirata Europa.

Domenica 19 marzo 1989

Stadio Brumana di Bergamo

Atalanta-Fiorentina 0-1 (0-1)

Atalanta: Ferron, Contratto, Barcella (79′ Serioli), Progna, Stromberg, Nicolini,

Bonacina, Fortunato, Prytz, (38′ Esposito), Madonna, Evair

A disposizione: Piotti, Prandelli, Pasciullo

Allenatore: Mondonico

Fiorentina: Pellicanò, Bosco, Battistini, Hysen, Dunga, Salvatori, Cucchi,

Pellegrini (89′ Pin), Borgonovo (88′ Calisti), Baggio.

A disposizione: Bacchin, Perugi, Pruzzo

Allenatore: Eriksson

Arbitro: Fabricatore di Roma

Marcatore: Baggio al 29′

Ammoniti: Barcella, Dunga, Borgonovo

Espulsi: Baggio

Spettatori: 21.336