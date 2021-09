Milan-Atletico Madrid sarà in ricordo di Cakir, l’arbitro-danno che tutti avranno modo di pensare in relazione alla sfida di europea dei rossoneri. Il direttore di gara non ha soltanto rovinato il ritorno del Diavolo in Champions League, anche altre italiane hanno subito danni. Cakir è un arbitro con molta esperienza, soprattutto a livello europeo, ma nonostante questo continua a commettere errori, soprattutto contro le squadre italiane.

Cakir, l’arbitro-danno per Milan e altre italiane

L’arbitro turco fischia un rigore contro i rossoneri, per un fallo di mano di Kalulu, il quale era del tutto inesistente. Infatti ci sono anche le immagini che chiariscono che il primo tocco è di Lemar con il polso. Purtroppo il fischietto turco, pur essendo coperto nella visuale, non ha avuto dubbi né è stato corretto dal Var. Il rigore in Milan-Atletico Madrid è, al momento. uno dei più clamorosi da quando è stato introdotto il VAR. Il Milan ha poi perso il match, una gara importante per il futuro in Champions League dopo l’atteso ritorno, aspettato ben 7 anni da tutti: società e tifosi.

Ma l’arbitro turco non è nuovo agli errori contro le italiane. Cakir è artefice di un altro disastro avvenuto nel 2015, nella finale Barcellona-Juventus, valida sempre per la Champions League. Il direttore di gara ignorò un’importante trattenuta su Paul Pogba da parte di Dani Alves. Non solo anche altri errori durante la stessa serata. Errori che avrebbero potuto portare l’ambita coppa a Torino, capovolgendo tutto nel caso la Juventus avrebbe trasformato il rigore che Cakir non ha mai fischiato.

Altra esperienza con Cakir, l’abitro-danno per le italiane risale al 2019, Roma-Porto, ancora una gara di Champions League. Cakir negò un rigore evidente per falli di Marega su Schick. I più bravi ricorderanno Cakir anche per gli errori in Italia-Spagna a Euro 2016 e, anche se gli azzurri vinsero 2-0, la direzione lasciò scontente entrambe le squadre.