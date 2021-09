Juventus-Chelsea, probabili formazioni: le scelte di Allegri senza Dybala e Morata

JUVENTUS-CHELSEA, PROBABILI FORMAZIONI – CHAMPIONS L

Juventus-Chelsea, probabili formazioni seconda giornata Champions League 2021-2022. Mercoledì 29 settembre alle ore 21:00 prima gara di coppa stagionale all’Allianz Stadium per i bianconeri, dopo il debutto vincente in casa del Malmoe (3-0).

La Juventus di Allegri dovrà fare a meno di due pezzi da novanta in attacco come Dybala e Morata, infortunatisi contro la Sampdoria domenica scorsa. In campo potrebbe esserci spazio per un cambio di modulo per il match contro il Chelsea. Viste le assenze in attacco di Dybala e Morata, Massimiliano Allegri potrebbe optare per un tandem a 2, impostando la sua squadra con un 3-5-2. Szczesny in porta, difesa a tre formata da De Ligt, Bonucci e Chiellini. A centrocampo Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni, con Bentancur, Locatelli e Rabiot al centro. In avanti, invece, spazio a Chiesa e Kean.

Nel Chelsea, reduce dalla sconfitta in Premier col Manchester City, da sottolineare l’assenza di Kanté in mediana, il giocatore francese è positivo al Covid: al suo posto Loftus-Cheek al fianco di Jorginho. Il 3-4-3 di Tuchel prevede Lukaku in avanti con Havertz e Ziyech ai suoi lati, Alonso ed Azipilicueta sulle fasce, Rudiger, Christensen e T.Silva davanti a Mendy.

Juventus-Chelsea, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. All. Allegri

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Loftus Cheek, Jorginho, Kovacic, Alonso; Havertz, Lukaku. All. Tuchel