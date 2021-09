Coman rientra al Bayern dopo l’intervento al cuore. Kingsley Coman ha infatti ripreso a fare gli allenamenti con il Bayern Monaco dopo essere stato operato per un’aritmia cardiaca. Accolto dai compagni ha dichiarato di essere contento per il suo rientro.

Il ritorno in squadra: Coman rientra al Bayern dopo l’intevento al cuore

Accolto dai compagni e dal tecnico Julian Nagelsmann, Coman ha ripreso alla grande con gli allenamenti.

L’intervento era considerato routinario ma comunque parliamo sempre di un intervento al cuore che ha tenuto il campione distante dalla sua squadra. Coman potrà essere presto anche tra le fila della nazionale francese dove i suoi compagni lo aspettano.

Nonostante Coman sia in forma non giocherà in Bundesliga contro il Greuther Fuerth

Il tecnico ha precisato che il recupero del giocatore sarà progressiva ma che non essendo una partita decisiva, Coman resterà in panchina questa volta. Ha ribadito Nagelsmann che Coman non è un’opzione contro il Greuther Fuerth e che avrà bisogno di qualche giorno in più per tornare alla sua solita forma.

I trascorsi del giocatore: Coman rientra al Bayern dopo l’intervento al cuore

Coman era rientrato infortunato dopo le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Il 14 settembre aveva discostato qualche minuto della finale di Champions League contro il Barcellona. Purtroppo ha accusato vari disturbi ed è stato operato solo 3 giorni dopo con urgenza.