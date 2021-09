DIRETTA LIVE Foggia-Juve Stabia: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Foggia-Juve Stabia

1′ – TEMPO

Live Foggia-Juve Stabia: le probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Girasole, Sciacca, Nicoletti; Petermann, Gallo, Rocca; Merkaj, Ferrante, Curcio.

Allenatore: Zeman.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davì, Berardocco; Bentivegna, Stoppa, Panico; Della Pietra.

Allenatore: Novellino.

ARBITRO: Francesco Luciani, Roma 1.

ASSISTENTI: Marco Cerilli, Latina; Veronica Vettorel, Latina.

QUARTO UFFICIALE: Gabriele Scatena, Avezzano.

Live Foggia-Juve Stabia: ora e luogo del match

Domenica 26 settembre, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C girone C tra Foggia-Juve Stabia. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia. L’impianto sportivo, a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà aperto al pubblico con capienza ridotta. Sarà possibile seguire la gara live e in diretta Tv su Eleven Sport.

Live Foggia-Juve Stabia: come arrivano le due squadre

Il Foggia si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I rossoneri, infatti, hanno vinto in casa per 2-0 contro il Messina ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il neopromosso Latina. La Juve Stabia, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. Le Vespe hanno vinto in trasferta per 3-1 contro la Vibonese ed hanno pareggiato in casa per 0-0 contro il Campobasso.