DIRETTA LIVE Malmoe-Juventus Champions League: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Malmoe-Juventus

1′ – TEMPO

Live Malmoe-Juventus: le probabili formazioni

MALMOE (4-4-2): Diawara; Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Moisander; Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks; Colak, Berget.

Allenatore: Tomasson.

A disposizione: Ellborg, Olsson, Nielsen, Lewicki, Innocent, Nalic, Abubakari.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Allenatore: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Ramsey, McKennie, Kean, Kulusevski.

ARBITRO: Dias (Portogallo).

ASSISTENTI: Rui Tavares (Portogallo)-Soares (Portogallo).

IV UOMO: Miguel (Portogallo).

VAR: Pinheiro (Portogallo).

ASS. VAR: Godinho (Portogallo).

Live Malmoe-Juventus: ora e luogo del match

Martedì 14 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il primo turno della fase a gironi di Champions League tra Malmoe-Juventus. Le due compagini si sfideranno all’Eleda Stadium di Malmoe, in Svezia. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Infinity e Mediaset Play.

Live Malmoe-Juventus: come arrivano le due squadre

Il Malmoe si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. Gli svedesi, infatti, hanno perso per 2-1 in trasferta contro l’Hammarby ed hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Norrkoping. La Juventus, invece, si avvicina al match di Champions reduce da due sconfitte consecutive in campionato. I bianconeri, infatti, hanno perso contro l’Empoli in casa e contro il Napoli in trasferta.