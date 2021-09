DIRETTA LIVE Napoli-Juventus: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Napoli-Juventus

1′ – TEMPO

Live Napoli-Juventus: le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1):Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne, Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, McKennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Morata, Kulusevski.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Irrati

ASSISTENTI: Passeri – Costanzo

IV: Ayroldi

VAR: Mariani

AVAR: Meli

Live Napoli-Juventus: ora e luogo del match

Sabato 11 settembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A tra Napoli-Juventus. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La capienza prevista è di 27500 spettatori, viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus. Saranno meno di cento i tifosi bianconeri che occuperanno il settore ospiti.

Live Napoli-Juventus: come arrivano le due squadre

Il Napoli si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle prime due giornate del campionato di Serie A. La squadra di mister Luciano Spalletti, infatti, ha vinto per 2-0 contro il Venezia in casa e per 1-0 contro il Genoa in trasferta. La Juventus, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I bianconeri, infatti, non sono andati oltre il pareggio per 2-2 contro l’Udinese in trasferta ed hanno perso clamorosamente in casa per 1-0 contro l’Empoli.