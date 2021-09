Dove vedere Hellas Verona Roma? Streaming o diretta tv?

Dove vedere Hellas Verona Roma? Dopo l’ottima vittoria ottenuta sul Sassuolo la squadra di Mourinho può iniziare a sognare. La formazione del tecnico portoghese è in testa in classifica a punteggio pieno insieme al Napoli e al Milan di Pioli, e fa intravedere un’annata feconda di risultati utili e di vittorie. Il Verona, invece non sta attraversando un periodo florido visto che nelle prime tre giornate di campionato sono arrivate altrettante sconfitte. Le brutte apparizioni sono costate la panchina a Eusebio Di Francesco che, nella giornata di oggi, è stato esonerato. Al suo posto arriva l’ex Juve Igor Tudor.

Dove vedere Hellas Verona Roma? In streaming o diretta tv?

Il match si disputerà domenica 19 settembre alle ore 18:00. I tifosi potranno seguire in esclusiva il match su DAZN, sia in diretta che in streaming. La partita potrà essere vista anche da smartphone e tablet scaricando l’apposita app di DAZN. I pronostici, vedendo i risultati delle ultime giornate, danno la Roma super favorita. Ma il calcio insegna che anche le partite più semplici possono diventare le più ostiche. Zaniolo e compagni sono chiamati a a mantenere lucidità e freddezza, anche sotto porta, per capitalizzare anche questa partita. I tre punti sono fondamentali per consolidare il primato in classifica.

Segui Hellas Verona-Roma solo su DAZN. Attiva ora.