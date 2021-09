Europa League: dove vedere Lazio- Lokomotiv Mosca? Sky o DAZN?

Dove vedere Lazio-Lokomotiv Mosca. Giovedì 30 settembre alle ore 21:00 la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo contro i russi della Lokomotiv Mosca. Lo scontro è valido per il 2 turno della fase a gironi di Europa League. Dopo la vittoria nel derby il morale degli Aquilotti è alle stelle, con Pedro che scalpita per un posto da titolare, con il desiderio di poter dare una mano alla sua squadra anche in Europa.

Dove vedere Lazio-Lokomotiv Mosca: diretta Sky o DAZN?

La prima partita della fase a gironi non ha sorriso alla squadra di Sarri. Infatti grazie ad una papera di Strakosha, la Lazio ha perso contro il Galatasaray all’esordio. L’obiettivo principale sarà vincere per guadagnare i primi tre punti, in modo da non complicare la qualificazione nei turni successivi. La Lokomotiv, invece, ha pareggiato 1 a 1 contro il Marsiglia ed è reduce da altrettanti pareggi nelle ultime due di campionato. E sicuramente si tratta di un avversario che può essere battuto, ma servirà il massimo impegno possibile. L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky, e precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. In chiaro sarà possibile vederlo su TV8. Possibilità di seguirlo in streaming grazie alla piattaforma Sky Go o connettendosi al sito di DAZN (opzione possibile per gli abbonati che potranno usare anche la relativa app).