Dove vedere Svezia-Spagna: streaming e diretta tv qualificazioni Mondiali 2022

Giovedì 2 settembre alle ore 20:45 alla Friends Arena di Stoccolma, si disputerà il match Svezia-Spagna, valevole per la quarta giornata (gruppo B) delle qualificazioni Mondiali 2022; in classifica le Furie Rosse si trovano in vetta con sette punti, mentre gli scandinavi seguono a sei (in due gare).

Ricordiamo che le prime classificate dei dei raggruppamenti si qualificheranno direttamente alla fase finale, mentre i restanti tre posti verranno assegnati tramite spareggi (“semifinali” e “finali”) tra le dieci seconde classificate e due squadre dalla Nations League. Sono sedici i precedenti tra le due Nazionali con la Spagna avanti per 7-3 e sei pareggi; l’ultima sfida risale allo scorso 14 giugno quando nella prima giornata della fase a gironi di Euro 2020, il match è terminato a reti bianche.

Svezia-Spagna, probabili formazioni

Svezia (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelöf, Helander, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, K. Olsson, Forsberg; Isak, Quaison. All. Andersson.

Spagna (4-3-3): De Gea; Azpilicueta, García, Laporte, Alba; Canales, Merino, Busquets, Koke; Torres, Morata, Traoré. All. Luis Enrique.

Dove vedere Svezia-Spagna in tv e streaming

Il match Svezia-Spagna, non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due nazionali.

