Dopo il 1° turno senza vittorie, in Europa League Napoli e Lazio sognano la prima vittoria. La sfida sarà contro le due squadre di Mosca: Spartak e Lokomotiv. Spalletti spera nei tre punti contro lo Spartak, i russi caduti in casa contro il Legia Varsavia cercano una vittoria. L’Europa League per Napoli e Lazio andrà avanti nei gruppi C ed E, le nuove partite per le italiane sono programmate per il 30 settembre 2021. In Europa League partecipano ben 32 squadre e sono suddivise in 8 gironi da 4 formazioni per ciascun girone. La formula in questo caso per l’Europa League è cambiata infatti si è passati dai 48 club ai 32 club. Le terze classificate retrocederanno in Conference League.

L’attacco del Napoli in forma per la partita

Il 2-2 di Leicester ha confermato quanto il Napoli stia cercando di accaparrarsi una vittoria e anche per la forma fisica di Osimhen che ha segnato i due goal. Osimhen si afferma in campo come bomber seguito ovviamente da Insigne e Lozano.

Europa League: gruppo C per il Napoli e gruppo E nella Lazio

La squadra del Napoli nel gruppo C è inserita insieme allo Spartak Mosca, Leicester City e Legia Varsavia. Mentre nel gruppo E troviamo la Lazio di Inzaghi insieme al Lokomotiv Mosca, Galatasaray e Marsiglia.

La classifica dei gironi ci dirà chi passerà gli ottavi e si qualificherà per poi passare alla fasi di eliminazione. La finale è programmata per il 18 maggio 2022 a Siviglia, campione in carica è il Villareal. Speriamo che le nostre due italiane passino e che possano avere ottimi risultati!