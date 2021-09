Europei pallavolo femminile, Italia da sogno : arriva la medaglia d’oro

Europei pallavolo femminile , un’Italia da sogno sale sul tetto d’Europa superando in finale la Serbia 1-3 e conquistando la medaglia d’oro. Non si sono fatte intimorire le ragazze di Davide Mazzanti dalle delusioni olimpiche, dai 20 mila tifosi serbi della Stark Arena di Belgrado e soprattutto dal fatto di avere di fronte una squadra che le aveva sempre battute nei momenti importanti di questi ultimi anni.

Un‘Italia fantastica non si è fatta piegare dall’inizio di partita che aveva visto Boskovic e compagne vincere ai vantaggi il primo parziale comunque molto combattutto . La risposta prontamente è arrivata nel secondo set vinto 22-25 e la chiave di volta è stata in quello svantaggio di inizio terzo set (8-3) che piano piano è stato ricucito. In quel momento probabilmente l’Italia ha capito di potercela fare . Malinov gettata nella mischia da Mazzanti al posto di Orro sul vantaggio serbo per 8-4 ha orchestrato la squadra che ha prima recuperato fino al 12-12 grazie a un muro su Boskovic e poi ha cominciato a mettere la testa avanti. Le azzurre hanno firmato un break importante che le ha portate sul 14-18 grazie a un altro muro e poi hanno incrementato il vantaggio chiudendo il parziale con l’attacco di Sylla per il 19-25.

Il quarto parziale ha visto la squadra di casa affondare sotto i colpi azzurri, Boskovic ha perso il duello a distanza con Egonu che alla fine ha firmato 29 punti. Sylla ha risposto nel complesso con una prestazione monumentale che l’ha riportata sui propri livelli . Un turno al servizio micidiale di una scatenata Egonu ha portato dall’ 8-17 all’8-23 a favore delle azzurre . Un piccolissimo calo che ha fatto rientrare le serbe sull’ 11-23 ormai non poteva impensierire più di tanto, Egonu e Sylla hanno regalato gli ultimi due punti che hanno fatto esplodere di gioia squadra e tifo azzurro.

Complimenti alle nostre giocatrici che non potevano rispondere in maniera migliore alla delusione targata Tokyo, non era facile rimettersi in carreggiata a distanza di poche settimane, questo rende la medaglia d’oro ancora più speciale, le ragazze terribili sono tornate.

Queste le parole a caldo del ct Davide Mazzanti raccolte sul sito della Federazione Italiana Pallavolo : È un trionfo bellissimo per tanti motivi, non sto qui a elencarli perché sono davvero tanti. Sono contentissimo per le ragazze, ce l’hanno messa tutta per andarsi a prendere la medaglia d’Oro e il risultato di questa sera è il giusto premio per come sono state in campo, per come hanno sofferto e per la capacità di ritrovare le sensazioni giuste. Sono molto felice per tutto il nostro movimento pallavolistico, perché quando la nazionale vince a beneficiarne è tutto il movimento, così come era stato per la medaglia d’Argento al Mondiale 2018. Ne avevamo bisogno un pò tutti , sia noi da dentro, che il mondo della pallavolo italiana . La sensazione più bella è stata vedere la squadra nel quarto set esprimere tutto il proprio talento. Era un pò di tempo che non vedevo le ragazze farlo : bello vincere , ma ancora di più nella maniera che l’abbiamo fatto »

Tabellino: SERBIA-ITALIA 1-3 (26-24, 22-25, 19-25, 11-25)

SERBIA: Rasic 12, Ognjenovic 3, Lazovic 2, Popovic 13, Boskovic 20, Milenkovic 4. Popovic (L). Busa. N.e: Caric, Mirkovic, Veljkovic, Bjelica, Blagojevic (L), Kocic. All. Terzic

ITALIA: Pietrini 13, Danesi 8, Egonu 29, Sylla 20, Chirichella 1, Orro. De Gennaro (L). Gennari, Malinov 2,Parrocchiale. N.e: Bonifacio, Nwakalor, Mazzaro, D’Odorico. All. Mazzanti

Arbitri: Burkiewicz e Ozbar.

Durata Set: 34′, 27′, 22′, 21′.

Le medaglie all’Europeo dell’Italia

8 medaglie in totale

3 medaglie d’Oro: 2007 (Lussemburgo), 2009 (Lodz), 2021 (Belgrado).

2 medaglie d’Argento: 2001 (Varna) e 2005 (Zagabria).

3 medaglie di Bronzo: 1989 (Stoccarda), 1999 (Roma) 2019 (Ankara).