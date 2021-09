Infortunio Dybala e Morata: gli aggiornamenti

Gioie e dolori a Torino. Allegri e la sua Vecchia Signora hanno battuto la Sampdoria ma hanno anche perso due giocatori importanti per infortunio: Dybala e Morata. Alla Juventus sono arrivati gli esiti degli ultimi esami.

Infortunio Dybala e Morata: gli ultimi aggiornamenti

Paulo Dybala dopo un super gol, importante, che porta la Juventus in vantaggio contro la Sampdoria, ma anche in rientro dopo un anno passato a riprendersi dall’infortunio al ginocchio, è tornato nel baratro. L’attaccante argentino ha accusato un problema muscolare alla regione posteriore della coscia sinistra. La sua uscita in lacrime dal campo ha sottolineato che l’infortunio potrebbe essere grave.

Non solo Dybala, anche Alvaro Morata è uscito dal campo per un problema. L’attaccante in seguito ad un tiro subito si è toccato la coscia. Non dovrebbe essere grave nel suo caso.

Entrambi i giocatori, così come annunciato da Max Allegri, non prenderanno parte a nessuna delle due prossime sfide: Chelsea in Champions League e derby contro il Toro sabato.

Gli esiti degli esami

I due giocatori si sono sottoposti ad approfonditi esami in mattinata. L’attaccante spagnolo si è presentato al centro medico qualche minuto dopo le 9.30 e all’uscita ha dato il cambio all’argentino, fermandosi per una mini-sessione di foto e autografi con i tifosi presenti all’esterno della struttura al J-Medical.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, infatti, l’infortunio di Dybala è meno grave di quanto si poteva presagire, perché non c’è lesione. Le lacrime dell’argentino erano dovute più alla rabbia per essersi fermato sul più bello; destano maggiore preoccupazione invece le condizioni di Morata, che potrebbe averne per più tempo (circa un mese). La sensazione è che per entrambi il rientro sarà come minimo dopo la sosta per la partita casalinga di domenica 17 ottobre contro la Roma. Ad affrontare la Roma di José Mourinho dovrebbe esserci quindi anche Paulo Dybala. Morata salterà i giallorossi e forse anche lo Zenit in Champions’.