Juventus-Chelsea, le pagelle dei magnifici 5

Una notte indimenticabile quella all’Allianz Stadium, dove i bianconeri hanno battuto i Campioni d’Europa in carica. Una vittoria meritata; gli inglesi sono stati bloccati perfettamente su ogni fronte; il tutto blindato da un portiere ed una difesa impeccabili. L’allenatore dei padroni di casa che, nonostante le pesanti assenze, Dybala e Morata, ha fatto le scelte giuste. Juventus-Chelsea, le pagelle del match di Champions League vinto dai bianconeri per 1-0 con gol di Federico Chiesa (46′).

Juventus-Chelsea, le pagelle: lezione europea da Allegri

Sembrava una partita già condannata, condita da tutte le difficoltà di una notte europea che, oltre ad essere difficile, la Juve si ritrovava anche a fare i conti con due giocatori importanti persi a tre giorni dalla gara. Ma la partita di Torino è stata perfetta e, la Vecchia Signora, guidata da Allegri, è riuscita non solo a frenare Lukaku e i suoi compagni, anche a vincere la partita. Adesso la Juve è in testa alla classifica del girone a punteggio pieno (+6).

Tra gli 11 di Allegri, 5 sono stati i giocatori-chiave: Bernardeschi, Locatelli, Bonucci, Chiesa e De Ligt. Bernardeschi sembra aver ritrovato se stesso con il nuovo tecnico, per lui un 7,5. Un voto che poteva essere più alto ma viene condannato dall’errore di non aver segnato a tu per tu con il portiere. De Ligt (8), dopo un periodo di sbandamento, segnato da troppi errori in mezzo al campo, ieri è stato impeccabile e solido, come il solito De Ligt. Importante un suo salvataggio, che poteva cambiare le sorti del match. Bonucci (8) in campo per contrastare i Blues e il suo bomber: Lukaku. Il corpo a corpo con il belga l’ha sempre vinto lui.

Chiesa (8) non delude mai, la notte dei campioni di ieri resterà nella storia dei bianconeri visto che il gol porta la sua firma. Infine, l’ultimo arrivato ad Appiano Gentile, che già si è fatto lo spazio che merita: Locatelli (7,5). L’ex Sassuolo, ieri sera, è stato posizionato dapprima davanti alla difesa, poi Allegri lo ha spostato e imposto come mediano. Si è trovato sempre al posto giusto, rendendosi uno dei protagonisti della “notte perfetta”.