Juventus-Chelsea 1-0: gol di Chiesa

90’+6 Finisce qui. La Juventus batte il Chelsea per 1-0, gol di Federico Chiesa

90’+4 Lukaku sotto porta, Szczesny non si lascia sorprendere

90’+2 Barkley porta la squadra in avanti e lancia in mezzo la palla, il portiere della Juve prende il pallone

90′ Vengono segnalati 5 minuti di recupero

88′ Giallo per Cuadrado

87′ Prosegue la gara, nessun rigore

86′ Gioco fermo per consultazione VAR. Il Chelsea chiede un rigore

85′ Angolo per il Chelsea, Szczesny blocca la palla

84′ Allegri lancia nella mischia Chiellini e richiama in panchina Bentancur

82′ Occasione sprecata da Lukaku

80′ Altra sostituzione tra le file del Chelsea: Andreas Bødtker Christensen esce, dentro Ross Barkley

78′ Allegri inserisce Kean, fuori Federico Chiesa

77′ Forze fresche per i bianconeri: fuori Rabiot, dentro McKennie

76′ Ross Barkley si unisce all’azione rimpiazzando Andreas Christensen

74′ Chilwell cerca Lukaku dalla sinistra. Bonucci respinge di testa

70′ Havertz per Kovacic, poi Rudiger, ma Danilo blocca bene l’azione degli inglesi

68′ Si imbuca Lukaku, la difesa blocca bene l’attaccante

64′ Cambio per la Juve, dentro Kulusevski, fuori Bernardeschi

63′ Triplo cambio di Tuchel: Hakim Ziyech esce, entra Callum Hudson-Odoi; Jorginho in panchina, dentro Trevoh Chalobah e Ruben Loftus-Cheek sostituirà Cesar Azpilicueta

61′ Cartellino giallo! L’arbitro ammonisce Ziyech

61′ Fallo di Lukaku su Danilo

59′ Havertz si porta in avanti, costruisce bene, ma non trova la porta

56′ Ziyech al limite, non trova nessun compagno da servire

52′ Lukaku viene lanciato in area da Ziyech, Bonucci riesce a bloccare l’azione

49′ Tiro al volo di Chilwell, il portiere della Juve para

47′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! Federico Chiesa, 1-0 per la Juve

46′ Prende il via il secondo tempo. Un cambio nel Chelsea, Chilwell rimuove Alonso

45′ Dopo l’angolo, sulla palla Alonso, l’arbitro fischia la fine del primo tempo

44′ Pericolo Lukaku: arriva sotto porta, nessuno riesce a fermarlo. Palla fuori e deviata. Angolo per il Chelsea

43′ Punizione tirata da Bernardeschi, la barriere respinge

42′ Kovacic attera un avversario, punizione per i bianconeri

41′ Rudiger prova a lanciare Lukaku verso la porta, palla fuori

39′ Gioco sporco di Havertz, gioco fermo

37′ Fallo di Rabiot, l’arbitro concede una punizione agli inglesi

36′ Juventus in avanti con Bentancur, si alza la bandierina del fuorigioco

34′ Havertz commette fallo, l’arbitro ferma il gioco

33′ Federico Chiesa si porta verso l’area di rigore, viene bloccato

31′ Bel tiro di Rabiot, non trova il gol, palla fuori di qualche metro

29′ Punizione Chelsea, Danilo stende Ziyech

26′ Alonso si riversa sulla trequarti, crossa, ma Alex Sandro blocca tutto

25′ Inserimento di Ziyech, il giocatore non trova nessun compagno

24′ Lukaku verso Szczesny, ma De Ligt ferma il belga

22′ Molto bravi i bianconeri a trovare gli spazi nella difesa della formazione di Tuchel

21′ Occasione per la Juventus! Chiesa serve un bel cross a Bernardeschi, ma spreca sotto porta. Palla di poco a sinistra

18′ Primo giallo del match, per Alonso del Chelsea. Spinta su Cuadrado

17′ Pressing Chelsea, la Juve tutta riversa nella propria trequarti

16′ Rabiot prova a lanciare Bernardeschi verso la porta

STATISTICHE – Dopo 15 minuti di gioco, la Juventus lascia sfogare gli inglesi. Possesso palla 71% Chelsea, 29% Juventus. Tiri in porta 2-0 per i Blues, uno dei quali in porta.

14′ Zuyech trattiene Locatelli, l’arbitro fischia fallo

12′ Fallo di mano di De Ligt a limite dell’area. Punizione per il Chelsea

10′ Bernardeschi atterrato in area di rigore. C’è qualche dubbio, ma Manzano fa proseguire il gioco

8′ Lukaku riceve un cross perfetto, va al tiro. Szczesny gli nega la gioia del gol

6′ Kovacic al tiro, Szczesny lo blocca

4′ Fallo! Ziyech entra duro da dietro su Cuadrado

3′ Bernardeschi si lancia verso la porta avversaria. Offside per lui

1′ Via! Si parte, l’arbitro ha dato il via alla gara

Tutto pronto all’Allianz Stadium. Pochi istanti e si comincia





All’Allianz Stadium di Torino torna la Champions League. Alle 20,45 di mercoledì 29 settembre 2021 andrà in scena Juventus-Chelsea, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi. Le due squadre del Gruppo H verranno arbitrate dallo spagnolo Manzano. Qui il commento della Diretta – Juventus-Chelsea a partire dalle ore 21.

La Juventus, che in campionato arranca a carburare, ha iniziato alla grande la Champions League: 3-0 al Malmoe nella gara d’esordio. Oggi c’è il Chelsea e non sarà semplice, soprattutto considerando che Max Allegri dovrà fare a meno di due pezzi da 90: Alvaro Morata e Paulo Dybala, due attaccanti principali della rosa.

Il Chelsea arriva da un brutto ko in campionato ad opera del Manchester City. I blues avranno intenzione di rifarsi, soprattutto per i tifosi. Il cammino in Champions è ancora lungo, ma Lukaku e compagni proveranno a contrastare i bianconeri per raggiungere la testa della classifica.

Juventus-Chelsea, formazioni ufficiali – prima della diretta –

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. All.: Allegri.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. All.: Tuchel.



Juventus-Chelsea, probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. All. Allegri



CHELSEA(3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. All. Tuchel

ARBITRO: Manzano (Spagna)

ASSISTENTI: Barbero-Nevado (Spagna)

QUARTO UOMO: Luis Munuera (Spagna)

VAR: Martinez Munuera (Spagna)

AVAR: Van Boekel (Olanda)

Allegri porterà solo 19 giocatori. Portieri: Szcezsny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Kean.