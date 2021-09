Juventus-Milan: 1-1, Rebic risponde a Morata

La quarta giornata di Serie A regala subito un big match: Juventus-Milan. All’Allianz Stadium alle ore 20.45 del 19 settembre 2021 la sfida di uno dei classici della Serie A verrà gestito dall’arbitro D. Doveri.

Juventus-Milan 1-1

Cronaca

90+4′ Finisce qui. Juventus-Milan 1-1, gol di Morata e Rebic

90+3′ Daniel Maldini al posto di Diaz

90‘ Saranno 3 i minuti di recupero

88‘ Ancora la Juve con Rabiot, tiro alto

87‘ Szczesny nega il gol a Kalulu

86‘ Moise Kean prova il tiro viene bloccato

85‘ Rebic prova il tiro su cross di Diaz, palla alta sopra la traversa

82‘ Bellissima conclusione di Kean, palla fuori di pochi cm

79‘ Allegri richiama Dybala in panchina, dentro Kulusevski

74′ REBIIIICCCC!!!! Gol del Milan: 1-1

72′ Ecco Federico Chiesa, fuori Cuadrado

70‘ Leao vicino al gol del pareggio, palla di poco sopra la traversa

69‘ Dybala ci prova, Maignan ferma l’argentino

67‘ Scontro faccia a faccia tra Tonali e Dybala, Doveri ammonisce entrambi

66‘ Allegri fa il primo cambio: Kean al posto di Morata

64‘ Saelemakers esce, dentro Florenzi. Doppio cambio per il Milan, entra anche Bennacer al posto di Kessié

62‘ Brahim D. mette in mezzo un gran cross, Chiellini spazza via

60‘ Milan ci prova con Hernandez, palla oltre la traversa

56‘ Milan sotto porta, nulla di fatto

54‘ Cross di Kalulu, ma finisce tra le braccia del portiere bianconero

52′ Tomori prova il tiro dalla distanza. Conclusione oltre la traversa

50‘ Gran conclusione di Rabiot, palla fuori di poco

49‘ Leao verso la porta, Cuadrado ferma l’azione

Nessun cambiamento tra le due formazioni, tutto resta come nel primo tempo

47‘ Alex Sandro si porta in area di rigore, fermato dalla difesa

46‘ Doveri fischia l’inizio del secondo tempo, palla al Milan

45+2′ Fine primo tempo. Juventus-Milan 1-0, gol di Morata (4′)

45‘ Due minuti di recupero segnalati dal quarto uomo

44‘ Bella conclusione di Tonali, di poco fuori

43‘ Rebic riesce a penetrare l’area bianconera, ma i difensori riescono a bloccarlo verso la conclusione

41‘ La Juve ottiene una punizione, batte Dybala. I rossoneri intercettano

40‘ Morata arriva nell’area di Maignan, ma conclude male

38‘ Romagnoli duro su Cuadrado che andava verso la porta

36‘ Kjaer non riesce ad andare avanti, al suo posto Pioli inserisce Kalulu

35‘ Simone Kjaer mostra problemi fisici

32‘ Tomori non delude, blocca Bentancur verso il tiro. Angolo ai bianconeri

31‘ Saelemakers trova spazio e crossa, troppo alto per i compagni

29‘ Tonali prova il pallone forte sul primo palo, Szczesny blocca al petto

27‘ Bonucci spedito verso la porta di Maignan, tiro da dimenticare

26‘ Punizione Juventus

24‘ Fallo Bentancur su Tonali. Punizione battuta dallo stesso Tonali, la difesa respinge la palla

STATISTICHE: Dopo 23 minuti di gioco, il possesso palla della Juventus è 59%, il Milan al 41%

23‘ Un grande Kjaer blocca ancora una volta Alvaro Morata che si dirige verso il gol

21‘ Milan al tiro con Theo Hernandez, Szcsezny non si lascia sorprendere

18‘ Angolo battuto da Dybala

17‘ Ancora Morata, su passaggio di Alex Sandro. Maignan manda in angolo

16‘ Rabiot ci prova, palla spazzata via dai rossoneri

14‘ Non ci si annoia all’Allianz, grandi ritmi di gioco tra Juve-Milan

12‘ Angolo per i bianconeri, batte Dybala. La formazione di Pioli spazza via la palla

10‘ Morata prende palla e cerca la via del gol, Kjaer lo ferma

9′ Pressing Milan

7‘ Il Milan in avanti con Diaz, tiro fuori

6′ Problemi per Rabiot, ma poco dopo si è rialzato

L’attaccante spagnolo parte da solo in contropiede, arriva davanti alla porta e a pochi metri dal portiere segna un gran gol

4′ GOOOOOOOOOOOOOOLLLL! Juventus in vantaggio! Gol di Morata

3′ Tonali da una buona posizione tenta il tiro, nulla di fatto, colpito un difensore bianconero

1′ Si parte! Inizio del primo tempo, prima palla del match alla Juve

Juventus-Milan, formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

Juventus-Milan, probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

La formazione di Max Allegri prova a trovare i tre punti ed una vittoria importante dopo tre giornate in cui ha accumulato appena un punto. Certo è che il campionato è appena iniziato, ma il match tra Juventus e Milan è veramente già essenziale per il proseguo del torneo, vista l’eventualità di un +11 dei rossoneri o d’altra parte di un recupero degli stessi per i bianconeri.

Sconfitta da Napoli ed Empoli, la Juventus ha ottenuto solamente un punto, all’esordio contro l’Udinese (1-1); mentre il Milan ha superato Lazio, Cagliari e Sampdoria. In Champions, invece, le squadre di Allegri e Pioli hanno avuto un avvio ben diverso: 3-0 dei bianconeri contro il Malmo, k.o del Diavolo contro il Liverpool per 3-2.