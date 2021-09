Juventus- Sampdoria: i bianconeri si allenano, in porta spazio a Perin

Il calendario dei bianconeri è ricco di impegni. La prossima sfida sarà Juventus- Sampdoria ma la squadra non avrà tempo per riposare perché mercoledì la attende il big match di Champions League contro il Chelsea. Lasciata alle spalle la prima vittoria in campionato conquistata in casa dello Spezia, i bianconeri oggi hanno ripreso subito gli allenamenti in vista della partita contro i blucerchiati dove Szczesny potrà lasciare il posto a Perin.

Juventus- Sampdoria, i bianconeri si allenano

Dopo un inizio campionato travagliato, la Juventus ha portato a casa i primi tre punti battendo lo Spezia per 2-3. Incassata la vittoria, per Dybala e compagni oggi iniziano gli allenamenti per preparare la prossima sfida in campionato. Domenica, infatti, i bianconeri dovranno affrontare la Sampdoria. É stato un allenamento di scarico per chi è già sceso in campo ieri, gli altri hanno svolto esercitazioni con sfide sulle conclusioni e partitella finale.

Il match contro la Sampdoria potrà essere l’occasione per vedere Perin in porta. Una strategia che consentirà a Szczesny di riposare così da farsi trovare pronto per la partita di Champions contro il Chelsea. Il polacco, criticato per gli errori nelle prime giornate, ha, però, dimostrato le sue qualità. Ha fatto bene sia contro il Milan, nonostante il pareggio, sia contro lo Spezia. Max Allegri, infatti, sui gol presi ieri ha spiegato: “Abbiamo subito due reti per buone giocate degli avversari, non possiamo pretendere di giocare da soli“. L’allenatore bianconero ha fiducia nel suo portiere e dato che all’orizzonte c’è una sfida importante contro il Chelsea, sarà meglio che Szczesny riposi. Ed ecco pronto a sostituirlo Perin. Il secondo portiere della Juventus domenica potrà avere la possibilità di far vedere che non è secondo a nessuno ed è una valida scelta tra i pali. Perin, inoltre, ha giocato diversi anni al Genoa e contro la Sampdoria potrà disputare il suo derby della lanterna personale.