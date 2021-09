Maccabi Haifa la prima israeliana all’Olympiastadion

Stasera 30 settembre 2021 alle ore 21.00, si svolgerà l’incontro del Maccabi Haifa contro l’Union Berlino in Conference League. Il tecnico Bakhar ha affermato che per la squadra non è solo una partita qualsiasi. Ha affermato infatti: “Non è solo un’altra partita per noi. Qui sono avvenute atrocità” ha anche parlato del visita che i giocatori hanno fatto al memoriale della Shoah affermando che è stata davvero un’esperienza sentita e importante per ognuno di loro.

Per il Maccabi Haifa una partita che ha una valenza simbolica e non solo sportiva

“Sappiamo benissimo che questa partita ha una importanza speciale che va oltre l’aspetto sportivo per i nostri ospiti da Haifa e per la Comunità ebraica di Berlino” queste sono state le parole del Presidente dell’Union Dirk Zingler riportate dai media israeliani.

La visita al memoriale della Shoah per i giocatori del Maccabi Haifa

Un momento toccante e di grande valore per i giocatori che commossi hanno visitato il memoriale. La squadra unita nel dolore, ha infatti deposto una corona, una bandiera israeliana e una bandiera del Maccabi Haifa su una delle tante lastre di marmo presenti nel memoriale.

Perché il significato e il valore simbolico in questo caso sono più importanti di quello sportivo?

Perché per la prima volta una squadra israeliana giocherà nell’Olympiastadion di Berlino, dove 85 anni si svolsero le Olimpiadi naziste, volute da Adolf Hitler.