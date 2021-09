Padova: terza vittoria di fila. Legnago battuto 4-0

Terza vittoria consecutiva per il Padova di mister Pavanel, che batte il Legnago per 4-0 consolidando la vetta della classifica, in attesa dell’esito della gara tra Pro Vercelli e Seregno. I piemontesi hanno vinto, come i biancoscudati, le prime due gare, è quindi sono chiamati a “rispondere ” facendo bottino pieno anche questa domenica.

La partita

Il risultato non inganni. Al Sandrini di Legnago il Padova non ha terreno facile. La partita viene però sbloccata al 19′ con una bella conclusione del terzino Kirwan. Per il neozelandese, nuovo acquisto della squadra veneta, è la prima rete in campionato. La squadra locale prova una reazione ma senza esito. Al 69′ Della Latta chiude di fatto la contesa siglando lo 0-2 di testa. Quindi, tre minuti dopo, serve Nicastro che sigla il tris. Lo stesso Nicastro dilaga all’89’ sfruttando un assist di Saber. Per la squadra veronese guidata da Colella è la seconda sconfitta in tre partite. Gioisce il Padova, che pare essere inarrestabile: sarà, come sempre, il tempo, a dire quanto è matura la squadra.

Il futuro

Il destino metterà a breve nuovamente di fronte le due compagini: martedì 14 settembre infatti, si affronteranno per il secondo turno della Coppa Italia di serie C. Per quanto riguarda il campionato, i biancoscudati affronteranno in casa la Triestina domenica 19 settembre, mentre domenica 26 andranno a far visita alla Pro Patria. Saranno gare importanti per capire se questo Padova può davvero puntare alla promozione in cadetteria.