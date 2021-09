Padova: vittoria in rimonta con la Pergolettese. E’ primo posto

Dopo la vittoria di Renate, il Padova vince anche la prima in casa, con la Pergolettese. Una vittoria con il patema d’animo, vista la rete iniziale dei lombardi. Dopo due gare, la squadra di Pavanel è prima in classifica, seppur in coabitazione con la Pro Vercelli.La partitaModulo speculare per le due formazioni: 4-3-3. La Pergolettese di mister Lucchini è reduce dalla sconfitta interna con la Juventus under 23 mentre il Padova è reduce dall’affermazione di Renate per 3-0. Arbitra Fiero di Pistoia. Nelle file biancoscudate, ancora panchina per Antonio Donnarumma. La prima frazione di gara è in realtà povera di emozioni: il Padova, dopo soli 25 minuti, deve fare a meno di Ronaldo, infortunato. Il primo tempo finisce, come logico, a reti inviolate. Al 61′ arriva la doccia fredda per i padroni di casa: la Pergolettese va in vantaggio con una rete di Villanova, che sfrutta un rimpallo su cross di Morello per infilare Vannucchi. La squadra ospite culla la possibilità di vincere in casa di una delle pretendenti alla promozione ma deve riporre presto i sogni nel cassetto: il Padova infatti pareggia al 78′ con Della Latta, lasciato colpevolmente solo al centro dell’area. Trascorrono solo sette minuti e la squadra di Pavanel completa la rimonta con una rete di Biasci, sempre di testa, che approfitta di un’uscita a vuoto di Soncin. Per la seconda domenica consecutiva, la squadra di Lucchini esce dal campo a mani vuote: soddisfazione invece per il Padova, che coglie la seconda vittoria di fila ottenendo così il primato in classifica, seppur in coabitazione con la Pro Vercelli, che ha vinto in casa della Pro Sesto.

Il futuro

In casa Padova l’ottimismo è di prammatica, dopo un inizio così favorevole per il prosieguo del campionato. Non bisogna però dimenticare il finale dell’anno scorso. Certo, la guida è cambiata, ma bisogna sempre essere vigili, perché la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Sabato 11 settembre il Padova andrà a far visita al Legnago Salus, reduce da una sonora batosta (4-1) rimediata a Lecco. Sulla carta la sfida resta fattibile, ma le difficoltà (ma la sua parte l’ha fatta il terreno di gioco, ndr) della gara di sabato dovranno essere tenute a mente. Domenica 19 settembre invece, ci sarà una gara molto insidiosa, con la Triestina, questa volta tra le mura amiche. Di certo una gara importante, che misurerà quanto ambizioso potrà essere il Padova in questa stagione.