Roma, Mourinho: “Farò qualche cambio di formazione. Vogliamo vincere”

Dopo l’amara sconfitta nel derby contro la Lazio, la Roma si prepara ad affrontare lo Zorya in Conference League. I giallorossi nell’esordio europeo hanno già battuto i bulgari del CSKA Sofia per 5-1 e cercheranno di bissare il risultato contro la squadra ucraina per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione al prossimo turno. Domenica i capitolini giocheranno all’Olimpico contro l’Empoli e con ogni probabilità Mourinho cercherà di dosare le forze proprio in vista della partita di campionato.

L’allenatore della Roma Josè Mourinho in conferenza stampa ha presentato il match contro lo Zorya, valido per la seconda giornata di Conference League: “Non esiste una seconda squadra, abbiamo la necessità di far riposare qualcuno (Karsdorp e Veretout sono rimasti a Trigoria proprio per lavorare bene) e dare possibilità ad altri, ma giocheremo con una squadra forte per vincere. Il nostro obiettivo è passare il girone e farlo da primi. È ovvio che preferirei vincere la Champions, ma giochiamo la Conference League e cercheremo di portarla a casa. Ma non è il momento di pensarci, pensiamo solo a vincere.

Abbiamo visto le partite che lo Zorya ha giocato in Europa e in campionato, magari domani cambieranno qualcosa, ma hanno giocato sempre con il 4-4-2. La squadra è molto organizzata e per me ci può mettere in difficoltà. Ho giocato qui a dicembre, in passato, e in condizioni molto diverse, adesso invece le condizioni sono perfette per giocare. In Ucraina con l’ Inter ho vinto all’ultimo minuto, con il Chelsea ho pareggiato, con il Manchester ho vinto 1-0 e non è mai stato facile”.