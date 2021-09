Già tempo di cambiamenti a Roma, Mourinho potrebbe dare il benservito a tre giocatori nella prossima sessione di mercato. Lo Special One da quando guida la formazione capitolina ha iniziato a fare i primi bilanci. Il futuro di questi centrocampisti potrebbe cambiare molto presto. Giocatori che, fino all’arrivo del nuovo tecnico hanno avuto un ruolo rilevante nella Roma.

Roma, Mourinho darà il benservito a tre giallorossi?

Mourinho proverà a tirare fuori il meglio da loro, ma se la loro situazione non dovesse capovolgersi, Gonzalo Villar, Borja Mayoral e Amadou Diawara dovranno cercare nuovi orizzonti non appena il mercato aprirà i battenti il prossimo gennaio 2022.

Questi tre giocatori dovranno lavorare duramente se hanno intenzione di guadagnarsi ancora la stima del proprio allenatore. Il terzetto di centrocampisti, che al momento possono contare, sommando i loro tempi in campo, 163 minuti di gioco. Cifre imbarazzanti se confrontate con il numero di gare che hanno giocato lo scorso anno: 28 per Diawara e 47 per Villar e Borja Mayoral. Se il loro status non dovesse cambiare in queste prossime settimane, è possibile che i tre cercheranno un cambio di scenario già a gennaio. Particolarmente singolare è la situazione di Mayoral, dato che è arrivato in prestito dal Real Madrid che, logicamente, vuole che il calciatore accumuli più minuti possibili.