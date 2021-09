Serie A Femminile, DIRETTA LIVE Roma-Napoli: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Serie A femminile Roma-Napoli

1′ – TEMPO

Live Serie A femminile Roma-Napoli: le probabili formazioni

ROMA FEMMINILE (4-3-3) – Ceasar; Soffia, Swaby, Di Guglielmo, Bartoli; Andressa, Bernauer, Isa; Glionna, Pirone, Serturini.

Allenatore: Alessandro Spugna

NAPOLI FEMMINILE (4-1-4-1) – Gutierrez; Imprezzabile, Garnier, Abrahamsson, Toniolo; Sara Tui; Erzen, Goldoni, Colombo, Acuti; Popadinova.

Allenatore: R. Guarino

Live Serie A femminile Roma-Napoli: ora e luogo del match

Sabato 4 settembre, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A femminile tra Roma-Napoli. Le due compagini si sfideranno allo Stadio “Tre Fontane” di Roma. Sarà possibile seguire la gara live e in diretta Tv su TIM VISION. L’impianto sportivo, a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà aperto al pubblico con capienza ridotta.

Live Serie A femminile Roma-Napoli: come arrivano le due squadre

La Roma femminile si avvicina al match reduce da una vittoria nella prima partita del campionato di Serie A. Le ragazze giallorosse, infatti, al centro sportivo Monteboro, hanno sconfitto l’Empoli Ladies per 3-0. Il Napoli femminile, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta contro l’Inter femminile per 3-0, con gol di Simonetti, Pandini e Marinelli. Azzurre, quindi, in cerca di riscatto dopo l’amaro esordio stagionale allo Stadio Caduti di Brema.