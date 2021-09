Serie C: la sesta vittoria su sei gare per il Padova vale il primo posto in solitaria

Continua a volare il Padova di mister Pavanel, che nel turno infrasettimanale infila la sesta vittoria su sei gare guadagnando in solitaria la vetta della classifica, stante il pareggio (il secondo di fila )della Pro Vercelli, che a Verona non va oltre il 2-2. Non solo: assieme all’Albinoleffe è una delle difese meno battute (solo tre reti) dietro al Sudtirol, che di gol ne ha incassato uno solo ma che dista di ben cinque punti in classifica. La Pro Vercelli aveva iniziato il torneo come i biancoscudati (quattro vittorie di fila) prima di fermarsi in casa con il Trento e appunto, nella serata di mercoledì in casa della Virtus Verona, appunto.

La partita

Chi pensa però che la squadra di Pavanel abbia avuto vita facile si sbaglia: il Fiorenzuola è andato infatti in vantaggio al 37′ con Ferri, che da fuori area ha scagliato un missile che ha colpito il palo e poi è finito alle spalle di Donnarumma. Aveva ragione quindi il mister a temere la squadra di Busto Arsizio, nonostante avesse perso due gare su cinque. Al 41′ il Padova prova a raddrizzare la gara con Ronaldo che conclude, trovando però attento Battaiola che devia in tuffo. Al 43′ ci prova Ceravolo ma la sfera esce alta di poco.

Nella ripresa la squadra ospite fa sua la gara: al 10′ Ceravolo raccoglie un cross dalla sinistra di Santini colpendo al volo da due passi. Al 35′ si completa la rimonta: Dimarco (suo fratello gioca nell’Inter) atterra Ronaldo in area. Per Pascarelli è rigore e lo stesso Ceravolo trasforma. Evidentemente il Padova prova gusto a vincere in rimonta: era accaduto alla seconda giornata con la Pergolettese, è accaduto domenica con la Pro Patria e mercoledì sera, con il Fiorenzuola: l’importante è cogliere i tre punti.

Il futuro

Già domenica si torna in campo e tra le mura amiche. Avversario di turno sarà il Seregno, dove milita l’ex Matteo Mandorlini, figlio di Andrea, che ha guidato il Padova nelle stagioni 2006-07 e 2020-21. La squadra brianzola ha battuto mercoledì sera il Renate per 2-0 ed attualmente occupa la decima posizione a quota 7. Sabato 9 ottobre si torna in trasferta a Lecco.