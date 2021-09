Zlatan Ibrahimovic Out per la prima ad Anfield: problemi al tendine

Le notizie cattive non finiscono mai. Questo potrebbe pensare il Milan dopo l’ennesimo infortunio di Zlatan Ibrahimovic, appena tornato dallo stop al ginocchio che a maggio lo ha colpito per ben 123 giorni.

Ibra kadabra salta il Liverpool

Una tegola per il Milan nel suo esordio nella competizione più importante: la Champions League. L’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione di Stefano Pioli per l’esordio in casa del temutissiomo Liverpool di Klopp. La partita sarà visibile in diretta mercoledi sera alle 21 su Skysport canale 252, valida per la prima giornata del giorne B. A tenere fuori dai giochi dell’Anfield Zlatan Ibrahimovic, come riportato da calciomercato.com è stata una sofferenza (infiammazione) al tendine d’achille, che ha consigliato allo staff rossonero di lasciarlo a riposo dalla trasferta di Inghilterra. Ibrahimovic era appena tornato dall’infortunio al ginocchio patito a maggio e che lo aveva tenuto fuori dai campi di gioco per diversi mesi. Il sostituto piu probabile per giocare contro il Liverpool sarà Giroud, che pur stando fermo da due settimane per Covid non potrà avere i 90 minuti nelle gambe, in panchina ci sarà comunque Rebic, pronto per entrare a partita in corso per dare il suo contributo. Zlatan doveva parlare nella conferenza stampa con Pioli, ma al suo posto ci sarà Simon Kjaer