Striscia la Notizia è finita sotto l’occhio del ciclone dopo la consegna da parte di Valerio Staffelli del Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini dopo lo scoop lanciato dal settimanale Chi Magazine che rivela che Ambra sarebbe stata tradita e lasciata da Massimiliano Allegri dopo quattro anni d’amore. Pochi giorni dopo la consegna del tapiro, la figlia di Ambra, Jolanda Renga si è scagliata via social contro il tg satirico: “Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed anche se, quella persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile? (…) La sofferenza delle altre persone, non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere” (fonte: YahooNotizie).

Biasin difende Ambra Angiolini e critica Striscia la Notizia: “Il tapiro ha rotto le ba**e. La consegna…”

Il giornalista Fabrizio Biasin, sul proprio profilo Twitter ha espresso la propria opinione sulla consegna del tapiro d’oro: “La consegna del #tapiro”. Il tapiro. Ancora il tapiro. Nel 2021. E le risate finte. E ora vediamo se Tizio lo accetta o me lo tira in testa. E giù altre risate finte. Il tapiro son due ere geologiche che ha rotto le balle“.

