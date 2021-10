Champions League, terza giornata: le partite da non perdere

La terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022 sta per iniziare. Quest’oggi, alle 18.45, scenderanno in campo le prime due partite: Besiktas–Sporting e Club Brugge–Manchester City. Il programma si concluderà poi, come di consueto, con i sei match delle ore 21 di domani sera. Tante sfide interessanti si prospettano, quando siamo ormai giunti al primo giro di boa di questa edizione ed è quasi tempo di bilanci e di possibili calcoli per il passaggio del turno. Vediamo dunque quali sono, per questa giornata, tutte le partite da non perdere.

Ajax-Borussia Dortmund: scontro al vertice

Alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam questa sera sicuramente non ci sarà da annoiarsi. Alle ore 9 ci sarà il fischio d’inizio di un match che si preannuncia a dir poco infuocato: Ajax–Borussia Dortmund. A sfidarsi saranno le due capoliste a punteggio pieno nel girone C (unico con due squadre a sei punti) e in palio c’è, com’era prevedibile anche dopo il sorteggio dei gruppi, il primo posto. L’ultimo incontro tra i campioni dei Paesi Bassi e la terza forza del campionato tedesco è datato 21 novembre 2012. In quell’occasione la partita si giocò sempre in terra olandese ma lo stadio era ancora noto come “Amsterdam Arena” e i gialloneri si imposero con un netto 4-1, grazie alle reti di Reus, Gotze e Lewandowski (doppietta).

Atletico Madrid-Liverpool: Simeone contro Klopp



Un vero e proprio scontro tra titani quello che andrà in scena questa sera al Wanda Metropolitano di Madrid. E’ Atletico Madrid-Liverpool, ma è anche El Cholo Simeone contro Jurgen Klopp, un incontro tra due dei migliori allenatori del panorama calcistico europeo e mondiale. Si tratta del terzo match in meno di due anni che vede protagoniste la squadra campione di Spagna e la terza d’Inghilterra. Si erano già affrontate, infatti, tra febbraio e marzo del 2020, in due partite valide per gli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019-2020. A passare il turno erano stati i Colchoneros, riusciti nell’impresa di scioccare i tifosi dei Reds, che dovettero assistere alla clamorosa rimonta operata dall’Atletico, culminata con il gol del 3 a 2 per mano di Alvaro Morata al termine dei tempi supplementari (era il 121′).

Porto-Milan: una vittoria per crederci ancora

Serve necessariamente una vittoria al Milan per continuare a sperare nella qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della sessantasettesima edizione della Champions League. L’avversario di questa sera del club lombardo sarà il Porto, che negli ultimi anni si è mostrata una squadra piuttosto ostica per le italiane (ne sono un esempio gli ultimi incontri contro Roma e Juventus). Due club storici, che davano vita a partite gloriose già verso la fine degli anni 70′ ma il cui ultimo incontro non è molto recente. Era il 29 agosto 2003 quando, allo Stade Louis II di Monaco andava in scena l’ultimo Milan-Porto, valido per la finale della Supercoppa UEFA. La formazione guidata da Carlo Ancelotti sconfisse i biancoblu di mister José Mourinho per 1 a 0, con un gol al decimo minuto di Andriy Shevchenko.

Benfica-Bayern Monaco: back to 1976

Nella serata del tre marzo 1976, all’Estadio da Luz di Lisbona (quello vecchio, non l’attuale) arrivava il Bayern Monaco di Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge e Gerd Muller. Si giocava l’andata dei quarti di finale della Coppa dei Campioni 1975-1976, vinta poi proprio dai bavaresi (già al terzo titolo). Questa breve introduzione è sufficiente per comprendere la storicità della sfida tra il Benfica e il Bayern Monaco, che domani sera, a distanza di quarantacinque anni dalla prima volta, si sfideranno nuovamente sul campo. In palio c’è la prima posizione nel gruppo E, che vede il Barcellona a zero punti e zero gol segnati dopo le prime due giornate.

Manchester United-Atalanta: i Diavoli rossi contro la Dea

L’ultima partita da non perdere è sicuramente Manchester United–Atalanta. I bergamaschi si presentano all’Old Trafford di Manchester da primi del gruppo F, che, come previsto dalle attese, si sta rivelando uno dei più equilibrati di questa edizione. I Red Devils di Cristiano Ronaldo hanno avuto un andamento altalenante finora, segnato innanzitutto dalla sconfitta contro gli svizzeri dello Young Boys nella prima giornata di gare. Gli undici scelti da Ole Solskjaer saranno chiamati alla vittoria ai danni della Dea, penalizzata da assenze importanti (Gosens, Toloi e Pessina su tutti).