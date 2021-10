La Serie A per l’undicesima giornata di campionato vede diverse sfide importanti come il derby campano, che torna a giocarsi dopo qualche anno: Napoli-Salernitana. Big match al Gewiss Stadium con Atalanta-Lazio e, infine, Roma-Milan. Vediamo quali i consigli fantacalcio 11.a giornata di Serie A.

Consigli Fantacalcio 11.a giornata di Serie A

Atalanta-Lazio (sabato 30 ottobre ore 15): il match al Gewiss Stadium apre l’11a giornata alla grande. Gasperini cerca vittoria, ma anche Sarri. Due talentuosi allenatori italiani alla guida di due squadre che regalano tante emozioni. Qualche indisponibile di troppo per Gasp: Palomino squalificato, altri ai box come Hateboer, Gosens, Pessina e Toloi.

CONSIGLIATI: Ilicic, Malinovskyi (Ata); Luis Alberto, Pedro (Laz)

SCONSIGLIATI: Lovato (Ata); Leiva (Laz)

SORPRESE: Pasalic (Ata)

Verona-Juventus (sabato 30 ottobre ore 18): Molto male la Juventus che all’Allianz incassa la terza sconfitta stagionale contro il Sassuolo. Il Verona con quasi tutta la panchina disponibile proverà a beffare i bianconeri.

Allegri dovrà fare a meno di Chiesa, Ramsey, De Sciglio e Kean.

CONSIGLIATI: Simenone (Ver); Dybala (Juv)

SCONSIGLIATI: Gunter (Ver); Rugani (Juv)

SORPRESE: Caprari (Ver); Arthur (Juv)

Torino-Sampdoria (sabato 30 ottobre ore 20.5): la gara all’Olimpico Grande di Torino vede affrontarsi due squadre che arrivano dal turno infrasettimanale deluse dai risultati. Con infermerie piene di giocatori, i due tecnici proveranno a schierare la giusta formazione per trovare la vittoria. Juric senza Edera, Pjaca, Mandragora, Ansaldi, Sava, Verde, Stojkovic e Gemello. D’aversa con tanti dubbi e presenze da valutare, come Daamsagard, Veira e Verre.

CONSIGLIATI: Brekalo (Tor); Quagliarella, Candreva (Samp)

SCONSIGLIATI: Singo (Tor); Augello (Samp)

SORPRESE: Sanabria (Tor); Gabbiadini (Samp)

Inter-Udinese (domenica 31 ottobre ore 12.30): L’inarrestabile Inter ospiterà l’Udinese a San Siro. Simone Inzaghi ha diversi ballottaggi tra le mani: Vidal o Vecino; Correa o Sanchez; Calhanoglu o Gagliardini. Ci saranno sorprese a Milano. Gotti si affida alla sua coppia-gol: Beto, Deulofeu.

CONSIGLIATI: Dzeko, Perisic (Int); Beto, Deulofeu (Udi)

SCONSIGLIATI: Ranocchia (Int); Walace (Udi)

SORPRESE: Calhanoglu (Int); Prereyra (Udi)

Fiorentina-Spezia (domenica 31 ottobre ore 15): i toscani non conoscono mezze misure e, dopo 10 giornate di campionato, hanno messo in sacco 5 vittorie e 5 sconfitte. Lo Spezia arriva a Firenze con un piede fuori dalla zona retrocessione, ma c’è da fare punti. Italiano ha qualche difficoltà, tra ballottaggi e infortunati. Nico Gonzalez è in isolamento, Dragowski, Pulgar e Kokorin out.

CONSIGLIATI: Sottil, Vlahovic (Fio); Nzola, Gyasi (Spe)

SCONSIGLIATI: Nastasic (Fio); Maggiore (Spe)

SORPRESE: Saponari (Fio); Verdi (Spe)

Genoa-Venezia (domenica 31 ottobre 0re 15): il Genoa di Ballardini ospita la neo promossa Venezia. Due formazioni con qualche difficoltà di troppo in queste prime 10 gare. I liguri scenderanno in campo con la solita formazione: Destro, unica punta, supportato da Kallon, Pandev e Cambiaso. In mediana Rovella e Badelj. Il Venezia rispetto alla Salernitana possibili rientri dal primo minuto per Svoboda ed Henry, Aramu ha recuperato.

CONSIGLIATI: Badelj, Destro (Gen); Aramu (Ven)

SCONSIGLIATI: Biraschi (Gen); Busio (Ven)

SORPRESE: Kallon (Gen); Henry (Ven)

Sassuolo-Empoli (domenica 31 ottobre ore 15): Il Sassuolo, dopo aver sbancato l’Allianz Stadium, attende l’Empoli. Dionisi non dovrebbe cambiare molto rispetto a Torino, potrebbe ritrovare Boga, mentre Traore per fargli posto, riposa. Scamacca centravanti e Raspadori vice-Djuricic. Pochi dubbi, un solo ballottaggio per Andreazzoli: Cutrone o Handerson?

CONSIGLIATI: Raspodori, Scamacca (Sas); Bajrami (Emp)

SCONSIGLIATI: Ferrari (Sas); Luperto (Emp)

SORPRESE: Boga (Sas); Pinamonti (Emp)

Salernitana-Napoli (domenica 31 ottobre ore 18): derby campano all’Arechi per Salernitana-Napoli. La formazione di Spalletti non si arresta a vincere, liquidato anche il Bologna nel turno infrasettimanale (3-0). La Salernitana, al 19esimo posto in classifica, proverà a fare bella figura contro i partenopei. Colantuono non cambia nulla, resta invariato modulo e giocatori, affidandosi a Ribery in avanti. Spalletti ha qualche dubbio, vorrebbe far riposare Insigne, inserendo Lozano; poi c’è ballottaggio tra Demme o Fabian e Mario Rui o Juan Luis.

CONSIGLIATI: Djuric, Bonazzoli, Ribery (Sal); Osimhen, Lozano (Nap)

SCONSIGLIATI: Zortea (Sal); Rrahamni (Nap)

SORPRESE: Obi (Sal); Anguissa (Nap)

Roma-Milan (domenica 31 ottobre ore 20,45): Big match all’Olimpico con la formazione capitolina che ospita il Milan. José Mourinho non dovrebbe fare grandi cambiamenti dopo Cagliari. Pioli ritrova Diaz dopo aver superato il Covid. Hernandez si riprende la maglia da titolare. Da valutare le condizioni di Rebic.

CONSIGLIATI: Zaniolo, Abraham (Rom); Leao, Diaz (Mil)

SCONSIGLIATI: Vina (Rom); Calabria (Mil)

SORPRESE: Cristante (Rom); Kessié (Mil)