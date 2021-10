Consigli fantacalcio 9.a giornata: due big match in arrivo

La nona giornata di campionato inizia venerdì 22 ottobre con due anticipi: Torino-Genoa e Sampdoria-Spezia. Nella giornata di sabato 23 ottobre vedremo scendere in campo Salerniatana-Empoli, Sassuolo-Venezia, Bologna-Milan. Domenica toccherà Atalanta-Udinese, Fiorentina-Cagliari, Verona-Lazio e per concludere due big match: Roma-Napoli e Inter-Juventus.

Torino-Genoa (venerdì 22 ottobre ore 18,30): All’Olimpico grande di Torino arrivano due squadre con animi opposti, ma alla ricerca di vittoria. Il Genoa è già in zona retrocessione, il Torino sta disputando una buona stagione.

CONSIGLIATI: Milinkovic-Savic, Bremer, Brekalo (Tor), Criscito, Cambiasso, Fares (Gen)

SCONSIGLIATI: Baselli, Djidji (Tor), Badjel, Biraschi (Gen)

SORPRESE: Singo (Tor)

Sampdoria-Spezia (venerdì 22 ottobre ore 20,45): Le due formazioni che questa sera si scontrano al Luigi Ferraris hanno bisogno di iniziare a fare punti se non vogliono ritrovarsi a lottare per non retrocedere. Due squadre che dopo una passata stagione giocata bene, quest’anno non riescono a trovare identità.

CONSIGLIATI: Caputo, Quagliarella, Yoshida (Samp), Kovalenko (Spe)

SCONSIGLIATI: Bereszynski, Adrien Silva (Samp), Provedel (Spe)

SORPRESE: Candreva (Samp)

Salernitana-Empoli (sabato 23 ottobre ore 15): I campani sono riusciti a trovare la prima vittoria (1-0 al Genoa), ma dovranno lavorare molto per risalite in classifica. Al momento fanalino di coda. L’Empoli, nonostante le ultime due sconfitte (Atalanta e Roma) ha collezionato 3 buone vittorie. Un match importante quello all’Arechi.

CONSIGLIATI: Ribery, Simy (Sal); Di Francesco, Bajrami (Emp)

SCONSIGLIATI: Belec, Kastanos (Sal); Cutrone, Marchizza (Emp)

SORPRESE: Pinamonti (Emp)

Sassuolo-Venezia (sabato 23 ottobre ore 18): Il Sassuolo non è più quello di una volta, i neroverdi fanno molta difficoltà. I lagunari, appena approdati nella massima serie, si sono già ambientati. Non male l’esordio.

CONSIGLIATI: Berardi, Frattesi, Djuricic (Sas); Aramu, Okereke (Ven)

SCONSIGLIATI: Chichires, Rogerio, Toljan (Sas); Romero (Ven)

SORPRESE: Raspadori, Scamacca (Sas)

Bologna-Milan (sabato 23 ottobre ore 20,45): Il Bologna di Mihajlovic ama dare del filo da torcere, soprattutto ai rossoneri. Una gara speciale quella al Dall’Ara, soprattutto per gli ex. Il Milan, che in Europa non decolla, in Serie A è già in corsa per lo scudetto.

CONSIGLIATI: Arnautovic (Bol); Leao, Kessié, Ibrahimovic (Mil)

SCONSIGLIATI: Skorupski, Medel, Orsolini (Bol);

SORPRESE: Svanberg (Bol); Ballo-Touré (Mil) Leggi anche: Milan, le ultime sugli infortuni: Pioli ritrova qualche giocatore

Atalanta Udinese (domenica 24 ottobre ore 12,30): L’Atalanta, dopo la beffa in Champions League, si riversa in campionato dove ha perso già qualche punto di troppo. Contro si ritroverà l’Udinese che può risultare insidioso.

CONSIGLIATI: Koopmeiners, Pasalic (Ata); Deulofeu, Beto (Udi)

SCONSIGLIATI: De Roon, Maehle (Ata); Pereyra (Udi)

SORPRESE: Muriel (Ata);

Verona-Lazio (domenica 24 ottobre ore 15): Al Bentegodi arriva Sarri e la sua corazzata. Dopo aver battuto i Campioni d’Italia, i biancocelesti sperano di trovare punti a Verona, con la formazione degli Scaglieri pronta a dare filo da torcere.

CONSIGLIATI: Caprari, Barak, Lazovic (Ver); Immobile, Felipe Anderson (Laz)

SCONSIGLIATI: Montipò, Veloso (Ver); Marusic (Laz)

SORPRESE: Faraoni (Ver); Pedro (Laz)

Fiorentina-Cagliari (domenica 24 ottobre ore 15): Vlahovic e compagni ospiteranno i sardi con un Joao Pedro in forma smagliante. Al Franchi è prevista una gara ricca di sorprese.

CONSIGLIATI: Milenkovic, Bonaventura (Fio); Joao Pedro, Marin, Nandez (Cag)

SCONSIGLIATI: Nico Gonzalez, Callejon (Fio); Caceres, Strootman (Cag)

SORPRESE: Vlahovic (Fio); Keita Balde (Cag)

Roma-Napoli (domenica 24 ottobre ore 18): Big match all’Olimpico di Roma. I giallorossi affrontano i partenopei dopo un brutto tonfo in Conference League (6-1 rimediato contro il Bodo Glimt). Il Napoli, forte di 8 vittorie su 8, arriva anche da una grande vittoria in Europa League. Sarà una grande gara.

CONSIGLIATI: Pellegrini, Veretout, Abraham (Roma); Osimhen, Insigne, Politano (Nap)

SCONSIGLIATI: Vina, Cristante (Roma); Mario Rui, Rrhmani (Nap)

SORPRESE: Zaniolo (Roma); Di Lorenzo, Koulibaly (Nap)

Inter-Juventus (domenica 24 ottobre ore 20,45): il secondo e ultimo big match della nona di Serie A si gioca a San Siro: Inter-Juventus. La Juve potrebbe raggiungere i nerazzurri con una vittoria (17 punti); la formazione di Inzaghi, vincendo, andrebbe in fuga.

CONSIGLIATI: Vidal, Barella, Skriniar, Perisic (Int); Cuadrado, Chiesa, Morata (Juv)

SCONSIGLIATI: Bastoni, Calhanoglu, Correa (Int); Bentancur, Bonucci (Juv)

SORPRESE: Dimarco (Int); Kean (Juv)