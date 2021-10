De Sciglio infortunato: problemi al bicipite, rientro dopo la sosta delle nazionali

Altra tegola per Max Allegri: De Sciglio infortunato. La lesione al bicipite costringerà il giocatore a uno stop di almeno 10 giorni, poi sarà rivalutato. Per il terzino niente turno di Champions e rientro, se tutto va bene, dopo la sosta per le nazionali.

De Sciglio infortunato: diagnosi e tempi di recupero

Una serata da dimenticare per la Juventus. Ieri sera per i bianconeri non solo è arrivata la sconfitta per 1-2 con gol al 95, l’altro problema è De Sciglio infortunato. Il calciatore, infatti, dopo 13 minuti di gioco ha chiesto il cambio (al suo posto è entrato Alex Sandro) per dolori al ginocchio. Non si tratta di una distorsione al ginocchio, come si temeva. Gli esami hanno riscontrato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Per ora 10 giorni di stop e poi nuovi controlli. Seppur una sosta breve, significa saltare 3 partite ovvero: la prossima giornata di campionato con il match contro il Verona, martedì la sfida in Champions con lo Zenit e di nuovo in campo per affrontare la Fiorentina. Il rientro, quindi è previsto dopo la sosta delle Nazionali. Gli Azzurri, infatti, saranno impegnati il 12 e il 15 novembre nella doppia sfida con Svizzera e Irlanda del Nord.

Con la pausa del Campionato si guadagnano giorni per valutare meglio le condizioni di De Sciglio e prepararsi per le difficili sfide che attendono i Bianconeri. La ripresa della Seria A prevede il match Lazio- Juventus, la trasferta di Champions in casa del Chelsea e la partita contro l’Atalanta.