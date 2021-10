DIRETTA Verona-Juventus 2-0: doppietta di Simeone in 2 minuti

DIRETTA VERONA-JUVENTUS – SERIE A –

Al Bentegodi alle 18 di sabato 30 ottobre 2021 andrà in scena Verona-Juventus. Gara valida per l’11.a giornata si Serie A. Arbitro di gara L. Marinelli.

Diretta Verona-Juventus

Commento

13′ GOOOOOOOOOOL!!! Ancora lui: Giovanni Simeone: 2-0

11′ GOOOOOOOOOOL!!! Verona in vantaggio, gol di Simeone

8′ Grande intesa in area tra Dybala e Morata, Montipò non si lascia sorprendere

6′ Occasione per la formazione di Tudor. Caprari crossa basso da sinistra, un rimpallo favorisce Lazovic, Szczesny attento sul primo palo.

5′ Cuadrado per Dybala, l’argentino non aggancia

3′ Fallo di Barak, l’arbitro fischia

1′ Fischio d’inizio, prima palla al Verona

Fase di riscaldamento finita

Giocatori in campo per il riscaldamento

Formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri

ARBITRO: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Margani e Scatragli. Quarto uomo: Cosso. Var: Valeri. Ass. Var: Valeriani.

Il Verona arriva alla decima di campionato con due risultati utili consecutivi nelle ultime due gare: pareggio a Udine, vittoria contro la Lazio. Al Bentegodi non sarà semplice affrontare la Juventus, ma gli uomini di Igor Tudor, ex bianconero, sono pronti a mettere lo sgambetto alla Vecchia Signora. La formazione di Igor Tudor alloggia in decima posizione con 12 punti: 3 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte.

La Juventus arriva a Verona dopo la brutta delusione per la beffa arrivata contro il Sassuolo, gol di Lopez al 96′, pieno recupero, a gara praticamente finita. È necessario collezionare più punti per mettere in obiettivo qualcosa di grande. Al momento i bianconeri sono molto distanti dalla testa della classifica che vede il Napoli capolista: 15 punti di differenza. La Vecchia Signora è in settima posizione con 15 punti.