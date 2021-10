Milan, occhio all’attaccante brasiliano per gennaio

Nuovi obiettivi per gennaio, Milan occhio all’attaccante brasiliano dell’Internacional, società calcistica del Brasile.

Milan, occhio all’attaccante brasiliano

Il giovane brasiliano, classe 2001, piace molto alla società rossonera, soprattutto per le sue caratteristiche e la giovane età. Potrebbe diventare il “nuovo Pato”. Yuri Alberto, È un centravanti dotato di un’ottima velocità, inoltre è molto abile ad attaccare gli spazi, può agire anche da ala su entrambe le fasce. Un vero gioiello in aggiunta alla rosa di Stefano Pioli.

L’attaccante è una giovane promessa brasiliana che ha appena 20 anni e attualmente difende i colori dell’Internacional de Porto Alegre dopo aver mosso i primi passi a Santos fino al 2020. Con la sua attuale squadra è già autore di 14 gol in 36 partite, nella scorsa stagione. Valutato almeno 20 milioni di euro, il Milan ha già pronti 10 milioni di euro per avviare l’intesa con la società brasiliana per far approdare il giocatore quanto prima a Milanello.

La società di Via Aldo Rossi è sempre pronta a portare nuovi talenti giovani da far crescere con la mentalità rossonera. Con Ibrahimovic lontano da un possibile rinnovo a fine stagione e Giroud che ha già la sua età, i giovani sono sempre la priorità nelle idee di Paolo Maldini e tutto il suo staff.