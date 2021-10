Donnarumma, grave striscione contro l’ex rossonero a Milano

Se pensate che vincere un Europeo sul campo possa far dimenticare i tradimenti calcistici, non è di certo il caso dei tifosi rossoneri, che avrebbero preparato una triste accoglienza per il loro ex portiere Gigio Donnarumma. Il campione azzurro, infatti, si trova già a Milano, e mercoledì tornerà a San Siro per la sfida Italia-Spagna di Nations League. Non lontano dallo Sheraton Hotel, albergo dove alloggia il campione azzurro, su un ponte, è apparso uno striscione contro di lui: “DONNARUMMA… A MILANO NON SARAI MAI PIU’ IL BENVENUTO. UOMO DI M….“, firmato Curva Sud Milano. Parole pesanti, che sicuramente non faranno piacere al numero 21 della Nazionale italiana, che proprio nella conferenza della vigilia aveva affermato: “Mi dispiacerebbe se mi fischiassero, sarò sempre un tifoso del Milan“.

La speranza di tutti noi, è che non si vada ovviamente oltre i “semplici” fischi, perché prima dell’essere “calciatore”, della passione, e di qualsiasi somma di denaro, viene sempre l’essere umano.

Insomma, dalle prove che abbiamo, il rapporto tra gli ultrà del Milan e Gigio è destinato a non essere ricucito, nonostante le buone intenzioni da parte di quest’ultimo.

Il calcio di inizio allo stadio Meazza è previsto per le 20.45, e il portierone azzurro è pronto a lasciarsi alle spalle il passato per continuare a difendere magicamente i pali della propria Nazionale.