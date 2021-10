Dove vedere Atalanta-Udinese serie A in diretta tv o streaming: Sky o Dazn?

Atalanta-Udinese: dove vedere il match. Domenica alle ore 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo, si giocherà Atalanta-Udinese, match valido per la 9.a giornata di serie A. I bergamaschi sono reduci, in campionato, dalla pesante vittoria per 4 a 1 sul campo dell’Empoli. I bianconeri, invece dal pari casalingo contro il Bologna. La zona retrocessione, per loro, è a distanza di soli 4 punti, e quindi faranno di tutto per conseguire il bottino pieno, in modo da piazzarsi in zone più nobili della classifica. La truppa Gasperini, al contrario, è ad un passo dalla zona Champions. La vittoria è fondamentale per mantenere il passo con le rivali.

Tutta la serie A Tim è su Dazn: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva

a soli 29,99 al mese. Attiva ORA!

Dove vedere Atalanta Udinese serie A, in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

La partita, sarà trasmessa su Dazn. Gli abbonati potranno vederla sia in diretta che in streaming. Per questa opzione è necessario scaricare l’apposita app, disponibile per Ios e Android. Cosí sarà possibile seguire le giocate delle due squadre anche da dispositivo mobile. Anche Sky offrirà l’incontro tra nerazzurri e friulani, sia in diretta che in streaming. In questo caso gli appassionati dovranno sintonizzarsi su Sky Sport o, per lo streaming, sulle piattaforme Sky Go o Now Tv.