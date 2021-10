Serie B, dove vedere Cremonese-Benevento?

Dove vedere Cremonese-Benevento? Domenica 17 ottobre alle ore 14:00 andrà in scena, allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona, il match tra i lombardi e i campani di mister Fabio Caserta, valido per l’ottava giornata di Serie B. I padroni di casa, allenati da Fabio Pecchia, sono attualmente secondi con 15 punti, quattro in meno dalla capolista Pisa. Nello scorso match hanno vinto per 2 a 0 contro la Ternana. I meridionali, sesti a pari punti con il Cittadella, sono a caccia di punti importanti per avvicinarsi alle zone nobili della classifica, fondamentali per agguantare i playoff.

Dove vedere Cremonese-Benevento? Sky, DAZN O Helbiz Live?

Il match valido per l’ottava giornata di serie B tra Cremonese e Benevento potrà essere seguito sia in diretta che in streaming. In diretta sarà possibile vedere le giocate delle due squadre sia su DAZN che su Sky Sport Calcio, al canale 251 del satellite. In streaming la partita sarà trasmessa sulle piattaforme di DAZN ( sul sito ufficiale o scaricando l’apposita app) e Sky, sintonizzandosi sul sito o con l’uso di Sky GO, l’app disponibile solo per gli emittenti abbonati all’emittente; infine vi è la possibilità di guardare il match su Helbiz Live con l’utilizzo dell’app e sottoscrivendo il servizio a pagamento.