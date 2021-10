Serie A 11.a giornata, dove vedere Inter-Udinese in diretta e streaming: Sky o Dazn?

Dove vedere Inter Udinese, partita valida per la 11.a giornata di serie A. La squadra di Simone Inzaghi domenica 31 ottobre alle ore 12:30 affronterà, allo stadio “G.Meazza” di Milano, l’Udinese di Luca Gotti. I bianconeri faranno di tutto per ottenere il bottino pieno per racimolare punti importanti in ottica salvezza. I friulani, attualmente, si trovano nelle ultime posizioni in classifica. Mister Gotti, dovrà valutare le condizioni di Deulofeu, rimasto fermo nel turno infrasettimanale contro il Verona, e di Ignacio Pussetto non al top della forma negli ultimi tempi per problemi muscolari. Inzaghi dovrà schierare la miglior Inter, per recuperare terreno nei confronti del Napoli capolista. A favore dell’allenatore nerazzurro gioca il fatto che, tutti i giocatori che nelle ultime settimane avevano avuto problematiche di qualsiasi tipo, hanno recuperato, lasciando l’infermeria vuota. Lo scontro contro la formazione rivale vogliosa di risultati, sarà apertissimo.

Dove vedere Inter-Udinese in streaming e diretta tv: Sky o Dazn?

L’incontro sarà trasmesso in diretta sia su Dazn che su Sky. Anche lo streaming sarà disponibile ma soltanto per coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento, scaricando le apposite app di Dazn e Sky (Sky Go), da qualsiasi market store.