DOVE VEDERE LIVERPOOL-ATLETICO MADRID

La quarta giornata di Champions League, fase a gironi, vede il Liverpool ospitare l’Atletico Madrid di Simeone. Un match che all’andata ha visto gli inglesi vincere 3-2 sul campo del Wanda Metropolitano. La gara ad Anfield si gioca mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 21.

Il Liverpool è primo nel girone, 3 partite vinte su tre giocate. Nove punti che potrebbero spingere alla fase successiva primo in classifica in caso di vittoria contro gli spagnoli. La formazione di Klopp arriva da un pareggio campionato 2-2 contro il Brighton. In Premier League i Reds, al secondo posto, inseguono il Chelsea capolista. Tra le due formazioni solo tre punti di differenza.

L’Atletico Madrid non riesce ad ingranare la marcia in Champions League. Dopo 3 giornata della fase a girone, gli spagnoli hanno racimolato soltanto 4 punti: 1 vittoria e 1 pareggio. Una vittoria ad Anfield potrebbe spingere i Colchoneros verso la qualificazione. Stesso girone del Milan, a zero punti, il match potrebbe rivelarsi fatale per i rossoneri.

Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid, streaming e diretta Tv

Il match del girone B di Champions League tra Liverpool-Atletico Madrid, di mercoledì 3 novembre 2021 ore 21 verrà trasmesso su Sky, sul canale Sky Sport (253 del satellite). La partita si potrà vedere in diretta streaming attraverso Sky Go. Sarà sufficiente collegarsi al portale se si accede da pc o notebook oppure scaricare la relativa app su smartphone o tablet.

Esiste anche l’alternativa NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Infine, il match a Liverpool sarà trasmesso anche da Mediaset Infinity che trasmetterà la diretta in streaming. Una volto sottoscritto l’abbonamento sarà sufficiente collegarsi al portale o scaricare la relativa app in base al dispositivo con il quale si desidera accedere.