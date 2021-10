Dove vedere PSG-Angers, streming e diretta Tv – Sky o DAZN?

DOVE VEDERE PSG-ANGERS – Ligue 1 –

Al seguito della sosta Nazionali, anche il campionato francese riparte. La decima giornata della Ligue 1 comincia con PSG-Angers, in scena venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 21 allo Stadio Parc des Princes di Parigi. Arbitro di gara B. Dechepy.

Il PSG di Pochettino guida la classifica francese con 24 punti, ottenuti grazie a 8 vittorie. Una sola sconfitta per i parigini, contro il Rennes, proprio nell’ultima gara prima della sosta. Potrebbero esserci delle difficoltà per il tecnico dei padroni di casa, che nella lista degli indisponibili conta numerosi giocatori: Di Maria, Messi, Navas, Neymar, Ramos, Marquinhos, Paredes.

L’Angers ha iniziato il campionato positivamente, anche la classifica sorride, visto che Baticle ed i suoi ragazzi sono balzati addirittura in quarta posizione e dunque nella zona che consente la partecipazione ai preliminari di Europa League. Al momento l’unico passo falso dei bianconeri è quello datato 19 settembre in casa contro il Nantes (1-4). Unico indisponibile per il tecnico è Z. Khaled.

Dove vedere PSG-Angers, streaming e diretta Tv

La gara al Parco dei Principi sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La diretta streaming di PSG-Angers sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, servizio fruibile con l’applicazione riservata a pc, smartphone e tablet. C’è anche l’alternativa per i tifosi e gli amanti del calcio, ed è NOW, la piattaforma on demand che permette di assistere alla programmazione di Sky.