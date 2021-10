Infortunio Osimhen, assente nel derby campano contro la Salernitana

Stop di 7 giorni e poi si valuterà, questi i tempi di recupero per l’infortunio Osimhen. Il calciatore del Napoli salta, dunque, il derby campano contro la Salernitana in programma domenica alle 18:00. A rischio sia la trasferta di Europa League, sia le partite e con la Nazionale nigeriana valide per le qualificazioni al mondiale 2022 .

Infortunio Osimhen, contrattura al gemello.

Durante gli allenamenti di ieri Osimhen si è fermato prima per un risentimento muscolare. Questa mattina ha fatto le visite che hanno dichiarato che si tratta di una contrattura al gemello. Nel comunicato ufficiale del Napoli si legge: “Victor Osimhen questa mattina, presso la clinica Pineta Grande, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura del gastrocnemio destro. Osimhen ha già iniziato le terapie e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni“.

I tempi di recupero

L’infortunio Osimhen non è grave ma necessita di almeno 7 giorni di riposo. Out nel match Salernitana- Napoli e in Europa League per la trasferta contro il Legia. Per Osimhen sono in dubbio anche le partite con la Nazionale. La Nigeria, infatti, sarà impegnata nelle sfide valide per la qualificazione al Mondiale in programma per il 13 e 16 novembre, le avversarie saranno rispettivamente Liberia e Capo Verde. Nell’ultima partita con la Nazionale nigeriana l’attaccante ha anche segnato un gol ai danni della Nazionale della Repubblica centrafricana.