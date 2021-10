Serie A 11.a giornata, dove vedere Salernitana Napoli in diretta e streaming: Sky o Dazn?

Dove vedere Salernitana Napoli, in diretta o streaming. Domenica 31 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Arechi di Salerno, andrà in scena il derby campano. Gli azzurri contro i granata salernitani, non hanno quasi mai perso. I precedenti, infatti, sono nettamente a favore della squadra di Spalletti. Ma il Napoli nonostante stia attraversando un buon momento di forma, non deve sottovalutare la voglia di riscatto di una squadra che ha ritrovato un po’ di autostima. La vittoria di martedi contro il Venezia, ha risollevato il morale dei ragazzi di Stefano Colantuono. Per quanto riguarda gli infortuni il Napoli dovrà fare a meno di Kevin Malcuit, assente ormai da varie settimane per una distrazione di primo grado al soleo sinistro. I Cavallucci marini, invece, dovranno rinunciare ancora a Leonardo Capezzi fuori per un trauma distorsivo al ginocchio. Il suo rientro dovrebbe concretizzarsi il prossimo mese.

Dove vedere Salernitana Napoli in diretta e streaming: Sky o Dazn?

Il match di domenica potrà essere visto sia in diretta che in streaming. La partita sarà trasmessa su Dazn. Lo streaming sarà disponibile solo per coloro che avranno sottoscritto un valido abbonamento, scaricando l’apposita app di Dazn, su qualsiasi digital store.