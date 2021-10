Inter, annunciato il futuro di Eriksen: arriva l’indennizzo Uefa

Tutti ricordano quel tragico giorno del quando Christian Eriksen, durante la sfida Danimarca-Finlandia si è accasciato a terra per un arresto cardiaco. Era il 12 giugno del 2021, gara del Girone B degli Euro2020. Oggi, all’Inter, annunciato il futuro di Eriksen.

Il giocatore, quel tragico 12 giugno, si è accasciato a terra e, grazie al pronto intervento di Kjaer e dello staff medico, è riuscito a riprendersi. Trasportato in ospedale ha avuto modo di recuperare. Nei giorni seguenti gli è stato impiantato un defibrillatore. Con questo intervento, purtroppo, Eriksen non potrà avere una “vita normale in campo”. In Italia, infatti, non è consentito giocare con un defibrillatore. In alcuni campionati europei, sì. Intanto all’Inter, annunciato il futuro di Eriksen.

L’Inter ha fatto i suoi conti, ha avuto anche gli ultimi risultati dei bilanci. Cifre non felici, come spiega la stampa italiana. Per far fronte alle problematiche economiche, il club nerazzurro ha anche deciso sul futuro di Eriksen.

L’inter ha fatto il punto sulla situazione di Christian Eriksen (29 anni), che non potrà giocare con un defibrillatore su nessun campo italiano. Ecco quanto recita il comunicato della società lombarda: “Senza escludere la possibilità di ottenere il via libera dalle autorità in Italia, il Gruppo potrebbe procedere al trasferimento del giocatore in una squadra straniera dove sussistano le condizioni per farlo giocare”.

Un aiuto per le casse del club del gruppo Suning arriverà dalla Uefa. “Si segnala infine che per la stagione 2021/2022 è previsto un indennizzo dalla UEFA, essendo l’infortunio occorso giocando con la nazionale in un evento dalla stessa organizzato”, recita, ancora, il comunicato dell’Inter.