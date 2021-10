Italia, altro sgambetto agli inglesi: quarto posto nel Ranking Fifa

I risultati ottenuti dalla Nazionale italiana di Roberto Mancini hanno fatto sì che la squadra migliorasse anche il piazzamento nella classifica del Ranking Fifa. L’Italia sale al quarto posto dopo essersi classificata terza alla Nations League.

Italia, quarto posto nel Ranking Fifa

Altro sgambetto agli inglesi: gli azzurri scavalcano l’Inghilterra a quota 1750.52 punti e si piazzano al quarto posto. Al comando, al momento, c’è ancora il Belgio di Lukaku con 1832.33. In seconda posizione si conferma il Brasile con 1820.36 punti (a soli 12 punti dalla vetta), mentre in terza posizione c’è la Francia con 1770,24 punti. La nuova classifica nasce in seguito a tutti gli eventi che sono stati disputati in questo mese: 160 in tutto il mondo.

Tra le squadre che hanno avuto un miglioramento, oltre all’Italia, c’è la Francia. I transalpini hanno vinto la Nations League. La Germania ha avanzato di due posizioni, anche la Spagna è migliorata, ha superato il Portogallo in classifica. Il Marocco, la Russia e l’Egitto conquistano 4 posizioni; Sudafrica e Arabia Saudita ne conquistano 7.

Brutto momento invece per l’Uruguay che finisce in quindicesima posizione, così come l’Inghilterra, che perde due posizioni.

Questa la top 10 del ranking FIFA, aggiornato al 21 ottobre:

Belgio – 1832,33 punti Brasile – 1820,36 punti Francia – 1779,24 punti (+1) Italia – 1750,52 (+1) Inghilterra – 1750,16 (-2) Argentina – 1738,79 Spagna – 1687,66 (+1) Portogallo – 1681,73 (-1) Messico – 1672,92 Danimarca – 1668,98