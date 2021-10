Max Allegri in una sola gara ha perso entrambi i suoi principali attaccanti: Dybala e Morata. Nonostante il reparto offensivo in difficoltà, i bianconeri hanno trovato sempre la via della vittoria. Alla Juventus, infortuni di Dybala Morata hanno i giorni contati. Le date del rientro sono più vicine del previsto. L’allenatore toscano può sorridere.

Juventus, infortuni di Dybala e Morata: le date del rientro

Appena sarà terminata la sosta per le Nazionali, la Juventus sarà chiamata ad affrontare un periodo molto importante della propria stagione. La formazione della Vecchia Signora sarà infatti attesa nel giro di pochi giorni dalla Roma di Mourinho (17 ottobre, ore 20.45, all’Allianz Stadium); dalla trasferta di Champions a San Pietroburgo contro lo Zenit (20 ottobre, ore 21.00) e poi dal big match di San Siro contro i Campioni d’Italia dell’Inter (24 ottobre, ore 20.45). Un vero tour de force.

Tre gare fondamentali per i soliti obiettivi stagionai. Fortunatamente il tecnico potrà contare sul rientro della Joya già nella sfida contro i giallorossi. Infatti l’attaccante argentino sta recuperando rapidamente e bene dall’infortunio muscolare. Se Allegri non avrà intenzione di “forzarlo” contro la Roma, sarà sicuramente in campo almeno per il match di Champions contro lo Zenit.

Non solo buone notizie per l’argentino, anche Alvaro Morata è in recupero. Lo spagnolo nella giornata di oggi (sabato) ha svolto un lavoro differenziato sul campo. Seduta a base di corsa ed esercitazioni con il pallone che lasciano ben sperare sul percorso di recupero che sta svolgendo l’ex attaccante del Real Madrid dopo l’infortunio muscolare subito lo scorso 26 settembre. Secondo le notizie riportate da Sky Sport, l’obiettivo per la Juventus è di riaverlo in campo per la fine di ottobre. Si spera possa recuperare a pieno già per il match contro di San Siro. Per la data precisa sarà decisiva la prossima settimana.