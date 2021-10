L’asta per Dusan Vlahovic, da quando è stato annunciato che non rinnoverà con la Fiorentina, si è scatenata. L’attaccante viola aveva già tanti occhi puntati, adesso che l’acquisto si può concretizzare, le società stanno già muovendo i primi passi. Anche a Torino è tutto pronto: alla Juventus la strategia per aggiudicarsi Vlahovic è stata definita.

Juventus, la strategia per aggiudicarsi Vlahovic è pronta

Per portare via il serbo da Firenze sarà necessario contrattare con Commisso. Il patron della Viola non ha intenzione di lasciarlo partire con semplicità né ad un prezzo stracciato. Nessuno sconto per il talentuoso attaccante che dai 30 milioni della scorsa estate è arrivato a 75 milioni di euro di oggi. In fila ci sono diverse squadre, delle italiane, oltre all’Inter, c’è anche la Juventus, la quale prova a portarsi avanti.

Dusan potrebbe finire anche in Premier League, il Liverpool e il Tottenham sono alla finestra. Analoga la situazione in Spagna, dove è spuntato l’interesse dell’Atletico Madrid. Riguardo la Juventus, Max Allegri lo ha puntato già la scorsa estate, ma non è stato possibile trovare intesa con il patron dei toscani.

La strategia per convincere tutti sembra già pronta a Torino: si chiama Kulusevski. La dirigenza bianconera, pur di far posto al serbo, avrebbe intenzione di perdere il suo giovane pupillo. Ma anche la stessa Fiorentina un pensierino lo starebbe facendo. Bisogna anche valutare le intenzioni del 21enne svedese: partire alla volta di Firenze o no. L’ingaggio per l’attaccante è di 6 milioni di euro netti a stagione, ma per la Vecchia Signora non sembra una problema.