L’acquisto di Aaron Ramsey sembrava una grande mossa di mercato per la dirigenza per la Vecchia Signora. Un arrivo importante quasi come la firma di Paul Pogba, Emre Can o Sami Khedira, il tutto senza pagare un trasferimento. Ma qualcosa deve essere andato storto, tant’è che la Juventus mostra la porta ad Aaron Ramsey.

La Juventus mostra la porta ad Aaron Ramsey

Le prestazioni del gallese con la squadra bianconera sono sempre state ben al di sotto delle aspettative, con il giocatore sulla rampa di partenza già dalla scorsa estate. L’ex Arsenal ha più volte sottolineato e “gridato” la sua insoddisfazione alla corte di Andrea Pirlo durante la scorsa stagione. Al momento, con Allegri, anche se gli concede più spazio, la situazione sembra subire alcun miglioramento.

L’ingaggio del giocatore è alto e la Juventus, nel caso volesse andar via, non si opporrebbe alla volontà del gallese. Il suo agente è continuamente a lavoro per trovare una posizione di maggiore gradimento al suo assistito. Alla finestra ci sono già diverse società della Premier League, come Crystal Palace o Everton. come Nelle ultime settimane a queste società interessate si è aggiunto anche il nuovo club più ricco del mondo, il Newcastle. L’addio di Ramsey significherebbe un sollievo per tutti, soprattutto per i conti dei bianconeri, andrebbero a risparmiare 7 milioni di euro a stagione e potrebbero ingaggiare un profilo più delineato per le esigenze della Juve.